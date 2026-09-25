Viña Concha y Toro busca trabajadores: Revisa las ofertas laborales disponibles y cómo postular

25 sept. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

La conocida Viña Concha y Toro, empresa líder en la industria vitivinícola, de origen chileno y con presencia en países como Argentina y Estados Unidos, se encuentra buscando trabajadores para sus operaciones en diferentes comunas y regiones del país.

Las convocatorias disponibles incluyen cargos como monitores de calidad, analistas de laboratorio, jardineros, vendedores, entre otros, tanto en modalidad presencial como híbrida.

También existen oportunidades de prácticas profesionales.

¿Cuáles son las vacantes disponibles?

Entre las oportunidades de empleo publicadas a través de la plataforma web Laborum, se encuentran las siguientes:

Auxiliar de Mantenimiento - Pirque, Región Metropolitana (Presencial)

Técnico Monitor de Calidad - Pirque, Región Metropolitana (Presencial)

Técnico Monitor de Calidad - Pudahuel, Región Metropolitana (Presencial)

Analista de laboratorio - Pirque, Región Metropolitana (Presencial)

Supervisor de Riego Zonal - Puente Alto, Región Metropolitana (Presencial)

Paramédico Administrativo - Pudahuel, Región Metropolitana (Presencial)

Supervisor Calidad Enológica - Ovalle, Región de Coquimbo (Presencial)

Jardinero - Pirque, Región Metropolitana (Presencial)

Representante de venta - Puente Alto, Región Metropolitana (Presencial)

Asistente de Merchandising - Curicó, Región del Maule (Presencial)

Operador Maquinaria Logística - Molina, Región del Maule (Presencial)

Práctica Compensaciones & Workforce Planning - Las Condes, Región Metropolitana (Híbrido)

Para revisar la totalidad de las 30 ofertas laborales que Viña Concha y Toro se encuentra ofreciendo, revisa el perfil de la compañía en Laborum haciendo clic aquí. En cada aviso se detallan las funciones, requisitos y condiciones laborales de cada puesto.

¿Cómo postular a los empleos en Viña Concha y Toro?

Para concretar la postulación, los aspirantes deben iniciar sesión con su usuario en la plataforma, o crear una cuenta nueva en caso de no tenerla, y contar con su Currículum Vitae (CV) actualizado en el sistema.

Dado que la disponibilidad de los cupos se modifica de acuerdo con el avance de las selecciones de personal, se recomienda verificar directamente las publicaciones activas antes de enviar los datos requeridos.

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