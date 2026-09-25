Delegación Presidencial endurece medidas para duelo entre Everton y Universidad de Chile

25 sept. 2026 - 16:00 hrs.

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana anunció una serie de medidas de seguridad para el partido entre Everton de Viña del Mar y Universidad de Chile, luego de los graves incidentes ocurridos en el Estadio Sausalito que derivaron en la suspensión del encuentro.

A través de un comunicado oficial fechado este viernes 25 de septiembre, la autoridad informó que se prohibirá el ingreso de 2.866 hinchas que habían concurrido al recinto deportivo durante los hechos de violencia.

Las disposiciones también incluyen un cambio en la clasificación del partido y restricciones para el público visitante, con el objetivo de evitar nuevos incidentes durante el desarrollo del encuentro.

Prohíben ingreso de casi 3 mil hinchas y cancelan venta de entradas

En el documento, la Delegación Presidencial Metropolitana confirmó que los hinchas que asistieron al encuentro suspendido no podrán ingresar al partido programado para este domingo 27 de septiembre.

En concreto, la autoridad estableció: "Prohibir el día domingo 27 de septiembre el ingreso de los 2.866 hinchas que concurrieron a la zona del Estadio Sausalito donde se produjeron los graves desmanes en la Región de Valparaíso".

Además, se dispuso la cancelación de la venta de entradas para este evento deportivo, lo que reducirá automáticamente el aforo permitido para el encuentro.

Partido entre Everton y Universidad de Chile será de categoría A

Otra de las medidas anunciadas apunta a elevar las exigencias de seguridad para los clubes involucrados.

Según detalló la Delegación Presidencial, el encuentro fue reclasificado de categoría B a categoría A, lo que implica mayores requerimientos en materia de seguridad y organización. Asimismo, se determinó prohibir la asistencia de público visitante.

En el comunicado, la autoridad también realizó un llamado a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y a los clubes involucrados a adoptar las medidas necesarias para garantizar el normal desarrollo del evento.

"Se conmina a la ANFP y a los clubes involucrados a adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para impedir la ocurrencia de situaciones que alteren el normal desarrollo de esta hermosa actividad deportiva que debería reunir a la familia e inspirar valores positivos a la sociedad", señalaron.

Delegación Presidencial advierte posible suspensión de público

Finalmente, el organismo advirtió que las disposiciones deberán ser cumplidas estrictamente por los clubes organizadores. En esa línea, el comunicado sostiene que las medidas buscan evitar nuevos episodios de violencia y resguardar la seguridad de los asistentes.

"La Resolución que emite la Delegación Presidencial establece medidas claras y concretas que deben ser respetadas estrictamente por los clubes organizadores, o de lo contrario se arriesgan a que se suspenda la concurrencia de público a los partidos de fútbol", concluye el documento.

La determinación se conoce luego de los incidentes registrados en el Estadio Sausalito, que obligaron a suspender el encuentro entre Everton y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Chile.