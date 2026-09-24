Marca chilena lanza nueva colección inspirada en la recomendación entre amigas y las actividades al aire libre

24 sept. 2026 - 07:55 hrs.

La llegada de la primavera marca también el inicio de la temporada de días soleados, paseos y panoramas al aire libre. Con ella, las tendencias comienzan a incorporar opciones más ligeras para acompañar las actividades cotidianas.

En esta época, el calzado se transforma en un elemento clave para enfrentar jornadas que pueden comenzar en la oficina, continuar con una caminata y terminar en una salida improvisada con amigas.

La nueva colección de la marca nacional Bamers apuesta precisamente por esa versatilidad, con zuecos y sandalias pensados para acompañar distintos momentos, desde una jornada laboral hasta una escapada a la playa.

Inspiración en situaciones habituales

La propuesta se presenta bajo el concepto “Efecto Bamers”, una campaña que toma como punto de partida las recomendaciones entre amigas y aquellos productos que terminan convirtiéndose en favoritos compartidos.

La idea se inspira en situaciones habituales de los viajes y encuentros entre amigas: planes que cambian, caminatas más extensas de lo esperado o salidas que terminan durando mucho más de lo previsto.

“Las mejores recomendaciones no vienen de un anuncio, vienen de una amiga”, explica Paula Salgado, Brand Comms Manager, quien destaca la intención de combinar comodidad, diseño y tendencia en la nueva propuesta.

La campaña también pone énfasis en la capacidad del calzado para adaptarse a distintos estilos y actividades, especialmente durante una temporada en que aumentan los desplazamientos y las actividades al aire libre.

“El verano nunca sale como uno lo planea, y eso es justamente lo mejor”, señala Camila Honorato, Marketing Growth Lead, sobre una colección pensada para acompañar esos momentos espontáneos.

La propuesta incluye alternativas para mujeres, hombres y niños, ampliando las opciones disponibles para distintos integrantes de la familia durante los meses de primavera y verano.

¿Cuáles son los precios?

Los precios parten en $24.990 y llegan hasta $44.990, dependiendo del modelo. La colección se encuentra disponible en las tiendas de la marca a lo largo de Chile.

También puede adquirirse mediante su sitio web renovado, que incorpora una navegación más intuitiva y un catálogo actualizado para revisar las diferentes alternativas.

La plataforma cuenta además con despachos a todo Chile y opciones de pago en cuotas, facilitando la compra de los distintos modelos de la temporada.

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