Allanan propiedad del cantante Alexandre Pires: Policia brasileña investiga extracción ilegal de oro en territorio indígena

25 sept. 2026 - 08:46 hrs.

¿Qué pasó?

El cantante y compositor brasileño Alexandre Pires fue parte de un procedimiento policial en Brasil en medio de una investigación a una organización criminal sospechosa de lavado de dinero y falsedad ideológica.

La policía brasileña allanó una propiedad vinculada a Pires como parte de la operación Disco de Oro 2, que investiga la extracción ilegal de oro en territorio indígena yanomami.

La defensa del artista negó cualquier implicación en actividades de minería ilegal, mientras que el operativo forma parte de la segunda fase de la investigación iniciada por estos hechos.

Mánager del cantante había sido arrestado por el caso en 2023

En 2023, el mánager de Pires, Matheus Possebon, fue detenido por agentes de la Policía Federal brasileña durante la primera fase de la operación Disco de Oro, que buscaba desarticular la red dedicada a financiar y facilitar logísticamente la explotación minera en territorio indígena yanomami, ubicado en la Amazonía. Possebon fue liberado días después.

Esta nueva fase de la investigación contempla 12 órdenes de registro y 17 mandatos judiciales para el embargo de bienes. Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido una orden de captura contra Alexandre Pires, intérprete de "Es por amor" y "Usted se me llevó la vida".