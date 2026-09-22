Cierra definitivamente querida cafetería de Providencia: "No quedó otra opción"

22 sept. 2026 - 16:33 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo cierre golpea al circuito de cafeterías de barrio en la Región Metropolitana. Se trata de Batekelatte, el popular espacio ubicado en Román Díaz 117, en la comuna de Providencia, el cual confirmó que funcionará hasta el próximo 5 de octubre.

El anuncio se hizo en su cuenta de Instagram mediante una publicación que generó de inmediato una ola de comentarios y muestras de cariño por parte de sus clientes habituales y vecinos del sector.

El espacio abrió a finales de marzo de 2021, y logró consolidarse con los años como un punto de encuentro clave en el barrio para trabajadores, estudiantes y amantes del café.

El impacto en el barrio

Más allá de su propuesta gastronómica, Batekelatte logró construir una comunidad fiel gracias a su atención personalizada y a su sello característico: la presencia constante de Cazzu, la perrita de la dueña, que se transformó en la figura más icónica y querida por los visitantes del local.

La despedida estuvo acompañada por una fotografía en la que se aprecia la entrada del café junto a su dueña y a la propia Cazzu, quien se convirtió en un símbolo de la identidad petfriendly del lugar.

Desde el local dedicaron sentidas palabras para agradecer el respaldo recibido durante todo el tiempo que funcionaron: "Queremos agradecer infinitamente a todos nuestros clientes, a los que llegaron este año y a los que nos acompañan hace años, a todos nuestros clientes que vimos crecer, a los que nos buscaban para celebrar las buenas noticias y también para pasar las malas", expresaron.

Sobre la querida mascota del local, agregaron: "A todos los que quieren a Cazzu, sabemos lo mucho que la extrañarán; ella igual los va a echar de menos, pero seguirá viniendo al barrio a ver a sus amiguitos".

Las razones tras la despedida

Respecto a los motivos que los llevaron a bajar la cortina, desde la administración explicaron que fue una decisión meditada tras agotar otras alternativas para mantener con vida el proyecto.

"Siempre pensamos que este post sería diferente, que anunciaríamos una nueva ubicación o un nuevo local… pero lamentablemente tenemos que contarles que Batekelatte funcionará hasta el 5 de octubre. Fue una decisión superdifícil, le dimos muchas vueltas, pero lamentablemente no nos quedó otra opción", explicaron en la red social.

Finalmente, desde la cafetería invitaron a su comunidad a visitarlos durante sus últimas semanas para despedir el espacio en un ambiente de celebración: "¡Todos invitados a visitarnos estas últimas semanas! Dejen en los comentarios qué quieren que preparemos, ¡de aquí nos retiramos festejando!", concluyeron.