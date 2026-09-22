Abogado de banquetera acusada de estafar a novios apunta a su pareja: "La responsabilidad clara y precisa es de él"

22 sept. 2026 - 17:03 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes se entregó a la justicia Natalia Álvarez Murillo, dueña de "Probarte Banquetería SpA", quien es investigada por una serie de presuntas estafas relacionadas con servicios para matrimonios que finalmente no se realizaron. La Fiscalía cifra en cerca de $120 millones el perjuicio y en alrededor de 60 las víctimas.

Tras presentarse ante el tribunal en Viña del Mar, la mujer quedó en prisión preventiva, luego de que se revisaran las medidas cautelares en su contra.

Antes de ingresar al tribunal, Álvarez aseguró a Meganoticias que se presentó para enfrentar el proceso y que buscará demostrar su inocencia. En ese contexto, su abogado, Felipe Herembag, cuestionó la resolución que modificó las medidas cautelares y defendió la responsabilidad contractual de su representada.

Abogado cuestiona cambio de medida cautelar

Herembag sostuvo que la decisión de su defendida de entregarse a la justicia “siempre estuvo tomada” y cuestionó los fundamentos de la resolución judicial que modificó su situación cautelar.

“La resolución emanada, a juicio de nosotros, no tenía un argumento claro y preciso para modificar la medida cautelar”, afirmó.

El abogado explicó que, desde la perspectiva de la defensa, existían contratos entre las parejas y la empresa para la realización de los matrimonios, además del pago de una garantía correspondiente al 20%.

“Hay 15 querellantes y habían abonado una garantía 20% para desarrollar un evento. Dentro de esta cláusula, las supuestas víctimas debían enterar el saldo 15 días antes de verificado el evento”, señaló.

Defensa apunta a su "socio"

Uno de los principales argumentos planteados por Herembag apunta a determinar quién tenía la responsabilidad contractual frente a los clientes. El abogado aseguró que la empresa contratada por las parejas era "Probarte Banquetería SpA" y que, según su versión, la responsabilidad debía recaer en José Galarce.

“Aquí a quien se contrató fue a Probarte, no a mi representada, era de José Galarce (socio y pareja de la imputada). La responsabilidad clara y precisa es de él”, sostuvo.

Herembag también cuestionó que Galarce haya asumido responsabilidades en el marco de un procedimiento abreviado, asegurando que esa versión de los hechos no representa la posición de la defensa de Álvarez.

“Tanto beneficiado por la Fiscalía terminó el procedimiento abreviado, asume toda responsabilidad y dice a todo que sí. Esa no es la verdad de los hechos”, afirmó.

“Las víctimas no son propiamente tal”, plantea la defensa

El abogado también puso en duda la forma en que se ha presentado el perjuicio sufrido por las parejas que contrataron los servicios, señalando que se trataría de personas que buscan recuperar el dinero entregado como garantía.

Según su planteamiento, algunos clientes habrían comenzado a desistir de los eventos luego de un incumplimiento atribuido a Probarte.

“En virtud de un incumplimiento de Probarte, ellos empezaron a desistirse de estos eventos. La pérdida del dinero que ellos habían dejado en garantía. Lo que ellos perciben es la devolución de un dinero”, manifestó.

Finalmente, Herembag insistió en que, a su juicio, la atención del caso debería centrarse en la pareja de la banquetera: “Siempre se ha apuntado a mi representada. Acá quien debería dar la cara era el señor José Galarce”, concluyó.