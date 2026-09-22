Descuentos para ir al gimnasio en septiembre: Revisa las promociones de bancos y cajas de compensación
- Por Paz Morales
Ir al gimnasio se ha convertido en parte de la rutina de muchas personas, ya sea como parte de un estilo de vida, por motivos de salud o simplemente como una forma de mantenerse activas.
Para quienes mantienen este hábito, la membresía dejó de ser un gasto ocasional y pasó a formar parte de la planificación mensual.
El monto destinado a acudir a estos recintos puede variar según la cadena, el tipo de plan y los beneficios incluidos, por lo que conocer cuánto se paga cada mes se vuelve relevante al momento de organizar las finanzas.Ir a la siguiente nota
A esto se suma la posibilidad de obtener descuentos mediante algunos bancos, cajas de compensación, entre otros.
Descuentos por gimnasio
Smartfit
- Caja los Andes: Valor especial en Plan Black (acceso a todas las sedes de Chile y Latinoamérica). Inscripción costo $0. Puedes revisar más detalles aquí.
- Caja 18: Mensualidad Plan Black a $29.900 (valor referencial $34.900). Inscripción gratis. Conoce las condiciones aquí.
- Caja de Ahorros de Empeados Públicos: Plan Black por 12 meses a un precio promocional de $29.900. Exención total del pago de incorporación. En este caso, el pago debe realizarse mediante tarjeta de crédito asociado a un PAT (pago automático mensual) por 12 meses. Revisa más detalles aquí.
- Buk: Matrícula gratis contratando Plan Black. Revisa la información aquí.
Sportlife
Banco de Chile:
- Promoción 1 - 50% de descuento en el Plan Semestral + 1 mes de regalo (7 meses en total)
- Promoción 2 - 15% de descuento en Plan Mensual Recurrente Indefinido PAT. Conoce los detalles de ambas promociones haciendo clic aquí.
Gimnasios Upgrade (ex gimnasios Pacific Fitness)
- MetLife: Códigos de descuento METLIFEANUAL (55% dcto.) METLIFESEM (40% dcto.) METLIFETRI (35% dcto.). Más detalles aquí.
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