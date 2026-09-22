Descuentos para ir al gimnasio en septiembre: Revisa las promociones de bancos y cajas de compensación

22 sept. 2026 - 17:30 hrs.

Ir al gimnasio se ha convertido en parte de la rutina de muchas personas, ya sea como parte de un estilo de vida, por motivos de salud o simplemente como una forma de mantenerse activas.

Para quienes mantienen este hábito, la membresía dejó de ser un gasto ocasional y pasó a formar parte de la planificación mensual.

El monto destinado a acudir a estos recintos puede variar según la cadena, el tipo de plan y los beneficios incluidos, por lo que conocer cuánto se paga cada mes se vuelve relevante al momento de organizar las finanzas.

A esto se suma la posibilidad de obtener descuentos mediante algunos bancos, cajas de compensación, entre otros.

Descuentos por gimnasio

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