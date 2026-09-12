Caja de compensación ofrece descuentos en viajes y transporte para disfrutar de Fiestas Patrias

12 sept. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Con la llegada de las Fiestas Patrias, Caja Los Andes dispone de una serie de beneficios para sus afiliados que buscan viajar durante septiembre, con descuentos en pasajes, alojamientos, vuelos, arriendo de vehículos y otras alternativas.

Entre las opciones disponibles está Despegar, que ofrece hasta un 7,5% de descuento en alojamientos, 5,5% en paquetes, 4,2% en rent a car, 3,5% en vuelos y 2,4% en actividades. En tanto, JetSMART ofrece hasta un 25% de descuento en vuelos nacionales y hasta un 15% en vuelos internacionales.

Para quienes opten por viajar en bus, Pullman Bus tiene un 40% de descuento en la compra online de pasajes los días martes y sábados, mientras que durante los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos el beneficio alcanza un 15%.

A esto se suma el beneficio de Flixbus, que permite acceder a un 40% de descuento en compras realizadas por Internet, en la aplicación o en boleterías presenciales los martes y sábados de septiembre.

Para quienes prefieran quedarse en Santiago, existe un beneficio de $2.000 de regalo en tarjeta física Bip! o Bip! QR, disponible entre el 17 y el 20 de septiembre de 2026.

Además, quienes se trasladen en automóvil podrán acceder a $100 de descuento por litro de combustible los viernes de septiembre, promoción válida entre el 11 y el 25 de septiembre en estaciones Aramco. El beneficio permite una carga por afiliado, con un tope de $40.000, y requiere dictar el RUT antes de realizar la carga.

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