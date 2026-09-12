Temblor se percibe en la zona norte del país: Revisa la magnitud

12 sept. 2026 - 16:02 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,1 se percibió en la tarde de este sábado 12 de septiembre en la zona norte del país, cuando el reloj marcaba las 15:51 horas.

Según información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 86 kilómetros al Sureste de Mina La Escondida, en la región de Antofagasta. La profundidad fue de 108 kms.

Por el momento, desde Senapred no han indicado si hay personas lesionadas o caída de servicios a raíz del sismo.

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