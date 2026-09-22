Denuncian masivo robo de semáforos peatonales en Estación Central: Municipio anuncia inversión de hasta $40 millones en estructura

22 sept. 2026 - 17:47 hrs.

¿Qué pasó?

Vecinos de la comuna de Estación Central denunciaron una oleada de robos que está afectando a un cuadrante completo del sector, particularmente en las cercanías del terminal de buses, en calles como Obispo Umaña, Iquique, Antofagasta y Arica.

Se trata del robo de semáforos, delito que deja las esquinas sin señalización para los peatones y genera problemas viales.

Los semáforos peatonales son el blanco preferido de los delincuentes debido a su menor altura, lo que facilita su desmantelamiento. Un vecino del sector describió la situación: "Ha habido harto robo de estructura del semáforo porque después reducen las piezas como metal (...) Todas las semanas se roban los semáforos, y es horrible poder cruzar los semáforos acá, horrible. Si no hay semáforo, tenemos que cruzar corriendo prácticamente".

El problema no se limita a Estación Central. Tras la denuncia, numerosos vecinos de otras comunas enviaron videos con situaciones similares. Esto plantea una duda: ¿se trata de una banda organizada que opera en distintos puntos de la capital o de una modalidad delictual que se replica de forma independiente por su rentabilidad?

De acuerdo a un especialista en semáforos, estas estructuras contienen materiales altamente atractivos para la reventa como chatarra: cobre en los cables, aluminio, acero, placas electrónicas, fuentes de poder, baterías y controladores, dependiendo del sistema. Esto explicaría el interés de compradores informales dispuestos a pagar por estas piezas, alimentando un circuito de reducción de metales que motiva a quienes vandalizan los cruces.

Los vecinos afectados plantearon posibles soluciones, como aumentar la altura de los semáforos peatonales o cambiar el material de fabricación para restarles valor de reventa. Mientras tanto, la falta de señalización complica el tránsito: en horario punta, los peatones pueden demorar varios minutos en cruzar porque los vehículos no les ceden el paso al no haber una luz que los detenga.

Desde la Municipalidad de Estación Central, el director de tránsito de la comuna, Robinson Valdebenito, explicó que "para el año 2026 vamos a invertir alrededor de 40.000.000 de pesos en una estrategia para reemplazar los actuales cabezales de semáforos peatonales (...) a través del uso de semáforos plásticos reciclados, que van a permitir una mayor duración, pero a la vez con esto vamos a evitar que se estén robando constantemente estos cabezales".

El municipio señaló que ya está reemplazando los cabezales robados por estos nuevos materiales, como primera respuesta a la denuncia ciudadana.