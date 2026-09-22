Muñeca Bielorrusa: Las pruebas de la Fiscalía para formalizar al exdiputado Gabriel Silber

22 sept. 2026 - 16:47 hrs.

Desde las 9 de la mañana está en curso la audiencia de reformalización de la investigación por presunto pago de coimas a cambio de fallos judiciales que tiene entre los principales involucrados a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles, y los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas.

Por primera vez, en el banquillo de los acusados está el abogado y exdiputado Gabriel Silber Romo, quien fue formalizado por los delitos de soborno y lavado de activos, porque habría tenido un rol central en el esquema que se creó para beneficiar en resoluciones judiciales al Consorcio Chileno-Bielorruso BELAZ MOVITEC SpA (CBM), en directo perjuicio de Codelco.

De acuerdo a la investigación, Silber no solo fue socio de Eduardo Lagos y Mario Vargas en el estudio de abogados, sino que coordinó directamente con la exministra de la Tercera Sala de la Suprema, y su pareja, Gonzalo Migueles, a cambio de millonarios pagos en efectivo, por 97 mil 368 dólares (equivalente a más de 91 millones de pesos).

El rol del exdiputado

De acuerdo a los registros, en enero de 2023, el exparlamentario ingresó a la sociedad Lagos, Vargas y Silber Asesorias Legales, en la cual mantenía el 34% de participación.

Según la Fiscalía, tuvo un papel estratégico respecto a CBM, ya que redactó, firmó e interpuso una serie de recursos judiciales ante la Corte de Apelaciones de Copiapó y la Tercera Sala del máximo tribunal, donde estaba Vivanco, para favorecer a su cliente.

En medio de esos trámites, junto a sus socios acordaron buscar la intervención de la exministra, lo que se habría logrado mediante la entrega de los millonarios montos tanto a la exministra como a Migueles, por fallos emitidos entre julio de 2023 a junio de 2024.

“A cambio de interceder en favor de los intereses de CBM, la imputada Vivanco aceptó recibir para sí y para un tercero, Víctor Gonzalo Migueles Oteíza, beneficios económicos de parte de los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silber”.

“Como consecuencia de los delitos de soborno antes referidos, cometidos por los imputados Lagos, Vargas y Silber se obtuvieron dineros de origen ilícito, por un monto de $1.087.952.876”, señaló la Fiscalía en la audiencia.

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