Trama Bielorrusa: Corte modifica cautelar de abogado Mario Vargas tras 280 días en prisión

20 ag. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el requerimiento presentado por la defensa del abogado Mario Vargas y modificó la medida cautelar de prisión preventiva que cumplía desde hace 280 días, en el marco de la denominada Trama Bielorrusa.

El tribunal de alzada decretó para Vargas arraigo nacional y la prohibición de mantener comunicación con otros imputados y testigos vinculados a la investigación.

Su abogado, Sergio Contreras, valoró la decisión y sostuvo que mantener a su representado privado de libertad no se justificaba por un eventual riesgo para la investigación.

"Hemos estado estudiando una eventual declaración"

“El mantener a mi cliente privado de libertad no era sustancialmente distinto a mantenerlo en arresto domiciliario total porque no hay ningún elemento que diga relación con un peligro para la investigación actual”, señaló.

El defensor también confirmó que han evaluado la posibilidad de que Vargas entregue una declaración en la causa.

“Hemos estado estudiando una eventual declaración, lo habíamos hablado con la señora fiscal regional, estamos preparando eso, efectivamente, o sea, el hecho de que hoy día se modifique la libertad diría yo que no cambia en nada el hecho de que íbamos a prestar declaración”, afirmó.

¿De qué se acusa a Mario Vargas?

Vargas se encontraba en prisión preventiva desde el 15 de noviembre, luego de ser formalizado por los delitos de soborno y lavado de activos.

Según los antecedentes de la investigación, la exministra Ángela Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, habrían recibido al menos $90 millones mientras se tramitaban ante la sala de la exministra las causas relacionadas con la disputa entre Codelco y el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, representado por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

De acuerdo con la imputación, los cuatro se habrían concertado para favorecer al consorcio, en un proceso que terminó con Codelco pagando cerca de $12 mil millones.