Colapso por lluvias en Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda: Vehículos atrapados y pasos bajo nivel anegados

06 oct. 2026 - 22:31 hrs.

¿Qué pasó?

El intenso sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana sigue generando severas emergencias en el sector sur de la capital. La acumulación de agua ha provocado el colapso de múltiples pasos bajo nivel, dejando vías completamente intransitables y vehículos atrapados.

Uno de los episodios más graves se registró en el paso bajo nivel Lo Ovalle, donde dos vehículos resultaron con pérdida total tras quedar completamente cubiertos por el agua. Ante la emergencia, personal de Bomberos debió acudir al lugar para rescatar y evacuar a los ocupantes de los automóviles.

Situación crítica en Pedro Aguirre Cerda

La situación también es crítica en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde todos los pasos bajo nivel presentan problemas de anegamiento, según reportes. Pese al despliegue de los equipos de emergencia, las bombas de extracción no están dando abasto ante el constante flujo de agua.

Entre los puntos más complicados se encuentra el paso bajo nivel de Carlos Valdovinos, a la altura de Lo Valledor, donde el tránsito permanece interrumpido. Una situación similar afecta a la intersección de Departamental con Avenida Maipú, por lo que se reitera el llamado a los conductores a evitar estas arterias y buscar vías alternativas.

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