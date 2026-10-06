Hasta una camioneta municipal quedó atrapada: Lluvias mantiene calle de Cerrillos completamente anegada

06 oct. 2026 - 22:23 hrs.

¿Qué pasó?

Una extensa inundación mantiene afectada una calle de la comuna de Cerrillos, en la Región Metropolitana, luego de las intensas lluvias que se han registrado durante esta jornada. El anegamiento se prolongó por varias horas y dejó a más de una decena de vehículos atrapados.

La emergencia incluso afectó a una camioneta municipal que había llegado al lugar para prestar asistencia a otros automovilistas. El vehículo quedó detenido en medio del agua y no pudo continuar su marcha.

Ante esta situación, un particular acudió con su camioneta para intentar sacar el vehículo municipal. El conductor lo empujó parachoque con parachoque, mientras funcionarios municipales también colaboraban para intentar poner nuevamente en marcha la camioneta.

Tránsito permaneció abierto durante horas

De acuerdo con el reporte desde el lugar, la calle lleva aproximadamente seis horas completamente anegada. Pese a que la inundación comenzó cerca de las 15:30 a 16:00 horas, el tránsito se mantuvo abierto durante buena parte de la emergencia.

La zona afectada tendría una extensión aproximada de 400 a 500 metros y corresponde a un sector industrial de Cerrillos, con accesos hacia avenida Aeropuerto.

Finalmente, durante la noche se comenzó a instalar cinta de peligro para impedir el ingreso de vehículos y cortar completamente el tránsito en el sector.

El corte busca evitar que nuevos automovilistas ingresen al área inundada, especialmente considerando que la visibilidad disminuye durante la noche y que anteriormente fueron varios los vehículos que terminaron atrapados en el agua.

También quedó atrapado un bus

La emergencia no solo afectó a vehículos particulares y municipales. Uno de los buses del transporte público también quedó atrapado en el agua, lo que requirió una operación de mayor complejidad debido al tamaño y peso del vehículo.