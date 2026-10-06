Lluvias no dan tregua en Santiago: Río Mapocho con gran caudal, autos atrapados y nieve en el Cajón del Maipo

06 oct. 2026 - 21:47 hrs.

¿Qué pasó?

Las precipitaciones no han dado tregua en gran parte de la zona central y el sur de Chile durante toda la jornada de este martes 6 de octubre. En la Región Metropolitana, el sistema frontal ha dejado anegamientos, cortes de suministro eléctrico, un fuerte incremento en los caudales de los ríos y nevadas en sectores precordilleranos.

De hecho, este inicio de mes ya se perfila como histórico. Según el periodista especializado en meteorología de Meganoticias, Alejandro Sepúlveda, "este octubre se está metiendo por ahora como el cuarto octubre más lluvioso desde 1950 a la fecha (...) sería el octubre más lluvioso en 75 años".

Aumento del caudal en el río Mapocho

Uno de los puntos que se monitorea con más atención es el río Mapocho. Si bien el agua se mantiene dentro del lecho y sin riesgo de desborde hacia las avenidas principales, la crecida del caudal es evidente a su paso por el centro de la capital.

Sobre esta situación, Sepúlveda explicó que el aumento responde principalmente a las lluvias registradas en la alta cordillera: "El río Mapocho nace en lo alto de la cordillera donde el río Molina se junta con el río San Francisco. Y ahí han llovido casi 70 milímetros. Al ser sector de montaña, todo eso desemboca en el río. Además, gran parte del tramo urbano está pavimentado, no hay infiltración y el agua pasa de largo".

El periodista advirtió además que el volumen podría subir aún más en las próximas horas debido a la acumulación de agua en la precordillera.

Emergencias en comunas: Autos atrapados, semáforos apagados y cortes de luz

En la ciudad, el agua acumulada ha provocado severos problemas de tránsito en comunas como Cerrillos, La Florida, Las Condes y Providencia.

Uno de los episodios más complejos se registró en Cerrillos, específicamente en la intersección de avenida Aeropuerto con Vista Alegre, detrás del Mall Plaza Oeste. En el lugar, la acumulación de agua superó el metro de altura. Un camión con una familia en su interior, incluido un menor de edad, quedó atrapado y requirió el auxilio de personal municipal para ser remolcado.

Además, hubo complicaciones en el suministro eléctrico. Durante la noche de este martes, los clientes sin luz en la Región Metropolitana aumentaron a más de 13.100. Calera de Tango, Melipilla y Providencia fueron algunas de las zonas más afectadas. Asimismo, se reportó congestión vehicular por semáforos apagados en diversas arterias principales.

Nieve y accesos cerrados en el Cajón del Maipo

En la precordillera, las bajas temperaturas provocaron nevadas en sectores donde las autoridades no lo tenían previsto.

Desde el Cajón del Maipo, la periodista de Meganoticias Silvana Stock constató la intensidad del fenómeno: "Los vehículos que vienen bajando desde el sector de El Volcán pasan completamente tapados en nieve, algo que no tenían previsto las autoridades del lugar, que pensaban que no iba a caer nieve acá, sino mucho más arriba".

Debido a las complejas condiciones meteorológicas, Carabineros instaló un punto de control en el Retén San Gabriel. Desde allí, mantienen cerrado el tránsito hacia la alta montaña y solo permiten el paso a residentes acreditados y vehículos de emergencia municipal.