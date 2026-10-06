Alerta Temprana Preventiva en la RM por sistema frontal: Se registran crecidas de ríos y activación de quebradas

06 oct. 2026 - 11:11 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene la Alerta Temprana Preventiva para la Región Metropolitana debido al sistema frontal que se desarrolla en la zona.

De acuerdo con el reporte entregado por la Dirección Regional del organismo, se han registrado diversos sucesos asociados a la crecida de cursos de agua y activación de quebradas en distintas comunas.

¿Qué sectores se han visto afectados?

En Colina, la crecida del río Colina provocó la interrupción del tránsito vehicular en los sectores de los badenes Santa Filomena y Las Guacas.

En tanto, en Lampa, la crecida del estero Colina mantiene alterado el tránsito vehicular y ferroviario en las cercanías de la intersección de calle Cacique Colin con la línea férrea.

Otra de las comunas afectadas es San José de Maipo, donde Senapred reportó la activación de la quebrada en los sectores Los Maitenes, Lagunillas y El Volcán.

Alerta amarilla para Lo Barnechea

Además, desde este martes 6 de octubre se encuentra vigente una Alerta Amarilla por crecida para la comuna de Lo Barnechea, producto del aumento del caudal del río Molina. En este contexto, Senapred mantiene la Alerta Temprana Preventiva regional, vigente desde el 2 de octubre y hasta que las condiciones así lo ameriten.

Según explicó el organismo, esta alerta corresponde a un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo de las condiciones de riesgo y las vulnerabilidades asociadas a la amenaza, además de la coordinación y activación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) para actuar oportunamente ante eventuales situaciones de emergencia.

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