Realizan difícil rescate de perros en medio del aumento del caudal del río Mapocho debido a las lluvias

06 oct. 2026 - 10:48 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal que afecta a Santiago provocó un importante aumento del caudal del río Mapocho, generando preocupación por los animales que permanecen habitualmente en distintos sectores de su ribera. Durante la mañana, equipos de emergencia se desplegaron para rescatar a dos perritos que quedaron expuestos al riesgo por la crecida.

El operativo se concentró en el sector de Avenida Independencia con Santa María, donde voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago y personal de la Municipalidad de Santiago trabajaron para sacar a los animales. El primer rescate fue el de Lulú, una perrita de dos años que pudo ser asegurada mediante un arnés y posteriormente subida hasta un lugar seguro.

El difícil rescate de "Morocho"

Sin embargo, el segundo perrito, llamado Morocho, presentó mayores dificultades. El perro escapó cuando intentaron acercarse a él y terminó desplazándose hasta una estructura de cemento ubicada en medio del cauce, donde comenzó a caminar de un lado a otro mientras el agua circulaba con fuerza a su alrededor.

Una voluntaria de una organización que alimenta habitualmente a estos perros intentó acercarse a Morocho, ya que el animal la conoce. No obstante, el perro se asustó y se desplazó hacia una zona de mayor riesgo. Ante esto, Bomberos decidió no forzar el rescate, debido a que una maniobra podría aumentar el estrés del animal y provocar que se lanzara al agua.

Según explicó un integrante de Bomberos a Mucho Gusto, la estrategia era esperar a que cambiaran las condiciones del río y que Morocho se ubicara en un punto donde pudiera ser rescatado de manera segura. También se evaluaba permanentemente la situación junto a personal municipal y veterinarios.

Mientras los equipos permanecían atentos, Morocho sigue desplazándose por la estructura de cemento, a la espera de una oportunidad segura para concretar su rescate.

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