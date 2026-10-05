Sistema frontal genera preocupación en la costa: Armada alerta por posible formación de trombas marinas

05 oct. 2026 - 18:06 hrs.

La Armada de Chile emitió un Aviso Especial por la probabilidad de formación de nubes convectivas capaces de generar trombas marinas en sectores oceánicos y costeros comprendidos entre las regiones del Maule y La Araucanía.

El aviso, emitido este lunes 5 de octubre por el Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano, estará vigente desde las 09:00 horas del martes 6 hasta las 23:00 horas del miércoles 7 de octubre.

La institución llamó especialmente a extremar las precauciones en las actividades marítimas, debido al desplazamiento de un sistema frontal asociado a centros de baja presión.

¿Cuándo y dónde se concentra la mayor atención?

Según el aviso de la Armada, existen dos períodos en los que se deberá prestar especial atención a la posible formación de estos fenómenos. El primero corresponde al martes 6 de octubre, entre las 12:00 y las 18:00 horas, con mayor atención en sectores comprendidos entre las regiones de Ñuble y Biobío.

El segundo período se registraría el miércoles 7, entre las 05:00 y las 18:00 horas, abarcando desde la Región del Maule hasta La Araucanía.

La Armada precisó que las condiciones podrían experimentar modificaciones y que cualquier cambio será informado oportunamente a través de sus canales oficiales.

¿Por qué podrían formarse trombas marinas?

De acuerdo con el informe meteorológico, el escenario está asociado al desplazamiento hacia el este/noreste de un sistema frontal, acompañado por áreas de baja presión.

En este contexto, la presencia de nubes convectivas podría generar condiciones favorables para la eventual formación de trombas marinas en sectores costeros y oceánicos.

El aviso corresponde a una probabilidad de ocurrencia, por lo que no significa que necesariamente se registrarán trombas en todos los sectores mencionados.

Armada entrega recomendaciones para embarcaciones

Ante la eventual formación de una tromba marina, la Armada entregó recomendaciones dirigidas especialmente a quienes realizan actividades en el mar.

En caso de observar uno de estos fenómenos, la instrucción es dirigir la nave en dirección contraria para alejarse de la tromba. Además, la autoridad marítima recomendó suspender faenas de buceo, pesca y otras maniobras, poniendo al personal bajo resguardo y utilizando los respectivos chalecos salvavidas.

La Armada indicó que las condiciones meteorológicas continuarán siendo monitoreadas y que las actualizaciones serán difundidas mediante la red de radio estaciones marítimas costeras y sus canales oficiales.