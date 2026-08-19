Fraude a Fonasa: Condenan a cuatro personas por cobrar casi $300 millones en bonos por atenciones no realizadas

19 ag. 2026 - 19:40 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía de Arica logró condenar a cuatro acusados por fraude de subvenciones fiscales, luego de acreditar que se concertaron para defraudar a Fonasa mediante la emisión y cobro de bonos correspondientes a prestaciones médicas que nunca fueron realizadas.

Los hechos ocurrieron entre 2019 y 2020 y provocaron un perjuicio fiscal de $296.613.436, cercano a los $300 millones. Entre los condenados se encuentra un comerciante y tres profesionales de la salud.

Un quinto acusado, de profesión psicólogo, mantiene la calidad de rebelde, debido a que no se presentó a ninguna de las audiencias del proceso al encontrarse en el extranjero. Sobre él pesa una orden de detención.

La investigación, dirigida por el fiscal Carlos Marín junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, acreditó que los acusados —el propietario de una tienda de artículos tecnológicos, un psicólogo y tres kinesiólogos— montaron un mecanismo destinado a defraudar a Fonasa.

El grupo simulaba prestaciones médicas y utilizaba los antecedentes de afiliados a Fonasa sin su autorización para cobrar un alto número de bonos correspondientes a atenciones que nunca fueron realizadas. Durante el juicio abreviado, todos los acusados aceptaron expresamente los hechos contenidos en la acusación y su responsabilidad penal.

¿Cómo operaba el fraude a Fonasa?

La indagatoria determinó que, entre 2019 y 2020, M.S.R. contactó al psicólogo S.G.H. y a los kinesiólogos N.O.F., E.C.O. y L.D.P., con quienes concertó el fraude mediante la emisión de bonos por prestaciones o atenciones de salud que no se efectuaron, obteniendo así el pago de estas por parte de Fonasa.

De acuerdo con la investigación, los acusados se repartían las ganancias obtenidas mediante este mecanismo, quedándose M.S.R. con el mayor porcentaje.

En este contexto, se estableció que M.S.R. gestionó e ingresó información al sistema especial de prestadores, fingiendo y simulando una atención profesional o consulta para cada beneficiario. De esta manera, el propio sistema transfería automáticamente los fondos correspondientes a estas supuestas atenciones.

Posteriormente, realizaba la gestión de cobro de los bonos a través de la plataforma y retiraba el dinero presencialmente por caja junto a cada uno de los profesionales de la salud involucrados.

El monto total del perjuicio fiscal alcanzó los $296.613.436.

Uno de los condenados también fue sentenciado por lavado de activos

Asimismo, el acusado de iniciales M.S.R. fue condenado por el delito de lavado de activos, luego de que se acreditara que realizó operaciones destinadas a ocultar o disimular el origen ilícito de los fondos obtenidos mediante el fraude.

Para ello, efectuó movimientos de dinero a través de una sociedad comercial y realizó distintas transferencias bancarias.

Respecto a las penas, M.S.R. fue condenado a 800 días de presidio en libertad vigilada intensiva y una multa de 30 UTM por el delito de fraude de subvenciones. Además, recibió otra pena de 800 días de presidio y una multa de 500 UTM por lavado de activos.

En tanto, los tres kinesiólogos fueron condenados, cada uno, a 541 días de presidio y una multa de 30 UTM por fraude de subvenciones. A todos se les concedió la pena sustitutiva de remisión condicional.