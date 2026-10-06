Buque lleva 7 años "atrapado" en Talcahuano: Preocupación por precarias condiciones de su tripulación

06 oct. 2026 - 11:55 hrs.

¿Qué pasó?

El buque ecuatoriano El Manantial permanece desde 2019 en la costa de Talcahuano, región del Biobío, y la situación de sus tripulantes volvió a generar preocupación luego de que uno de ellos desapareciera tras caer al mar desde un bote tipo zodiac.

El accidente involucró a dos de los tres integrantes de la tripulación. Uno de ellos logró ser rescatado por personal marítimo y posteriormente fue trasladado hasta el Hospital Las Higueras, mientras que el segundo permanece desaparecido y es buscado por la Armada.

Preocupación por las condiciones de la tripulación

El hecho también dejó al descubierto las condiciones en que permanece el resto de la tripulación al interior de la embarcación, que lleva siete años en la zona. De hecho, vecinos y pescadores han advertido que los tripulantes han recurrido incluso a alimentos donados.

El concejal de Talcahuano Roberto Pino manifestó su preocupación por la situación y relató que recibió antecedentes sobre dificultades para acceder a alimentación. “Me comentan algunos marinos también que son tripulantes de algunas embarcaciones, que el tema de la alimentación, que un caballero me dijo, yo tuve que llevar ese día viernes en la tarde pan, un kilo de pan”, señaló a Radio Bío Bío.

Pino agregó que, según los antecedentes que ha podido reunir, los tripulantes se trasladarían desde el buque hasta el sector de La Poza para adquirir alimentos. “También es preocupante que lleva mucho tiempo en la bahía”, sostuvo.

El conflicto que mantiene al buque en Talcahuano

La embarcación estuvo afectada por una orden de retención del Segundo Juzgado Civil de Talcahuano, debido a una deuda que originó una demanda contra su propietario. Según los antecedentes publicados, dicha deuda habría sido saldada en 2020, por lo que la causa se encuentra cerrada y archivada.

Sin embargo, Ángel Badilla, uno de los propietarios y tripulantes, aseguró que actualmente existe una resolución de la Gobernación Marítima que impediría que la nave zarpe. El hombre sostuvo que el caso se encuentra en su última instancia y que esperan poder trasladar el buque remolcado hasta Callao.

“Ahorita está en casación en la última instancia para dejar completamente libre”, afirmó Badilla, quien además aseguró que se encuentra próxima a salir una resolución relacionada con la situación de abandono de la embarcación.

Consultado sobre si, una vez resuelta la situación, podrían regresar a Ecuador, respondió: “Definitivamente. Vamos a llevar remolcado el barco a Callao”.