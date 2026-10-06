En vivo: Sigue el partido de la Selección Chilena en su duelo amistoso frente a México

Sigue el partido

México 0-0 Chile

Goles:

Sigue en directo y en exclusivo por Mega, Mega GO y todas sus plataformas la previa de la Selección Chilena en su duelo amistoso frente a México, que es el último de su gira por Norteamérica.

Claudio Palma, en los relatos; Rodrigo Sepúlveda, en la conducción; Iván Zamorano, en los comentarios; y Camila Romero, en la información, forman parte del equipo que sigue a la Roja por todo el mundo.

El equipo de todos, conducido por Nicolás Córdova, enfrenta el desafío de buscar una mejoría a las presentaciones que tuvo ante Canadá, caída por la cuenta mínima, y frente a Estados Unidos, que perdió por 2-4.

Formaciones confirmadas

Chile: Lawrence Vigouroux; Felipe Loyola, Paulo Díaz, Jonathan Villagra, Diego Ulloa; Gabriel Suazo, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez y Gonzalo Tapia.

México: Alex Padilla; Jorge Sánchez, Víctor Guzmán, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Denzell García, Luis Chávez, Santi Sandoval, Isaías Violante; Hugo Camberos y Armando González.

A todo lo anterior suma el react que hace Arturo Vidal de los partidos de la Selección, donde entrega sus comentarios de lo que realiza en cancha el equipo de Nicolás Córdova.