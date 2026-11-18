18 nov. 2026 - 17:24 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió a la posibilidad de que Alexis Sánchez llegue a Colo Colo de cara a la temporada 2027. En conversación exclusiva con Mega, el dirigente destacó la trayectoria del delantero chileno, aunque evitó adelantar si el club buscará concretar su fichaje como se ha rumoreado.

Mosa explicó que la prioridad de la dirigencia es asegurar la continuidad del técnico Fernando Ortiz y su cuerpo técnico. Una vez resuelto ese tema, evaluarán junto al entrenador qué refuerzos necesita el plantel para afrontar los desafíos de la próxima temporada.

¿Qué dijo Aníbal Mosa sobre la posibilidad de que Alexis Sánchez llegue a Colo Colo?

Al ser consultado por el posible arribo del atacante, el presidente de Blanco y Negro destacó su trayectoria y el vínculo que tiene con el club, donde se formó antes de dar el salto al fútbol internacional.

"Alexis es un tremendo nombre, tremendo jugador. Pasó por Colo Colo y lo que hizo en el club lo catapultó a los mejores equipos del mundo", señaló.

Sin embargo, recalcó que todavía es pronto para hablar de nombres y que primero deben definir quién estará a cargo del equipo en 2027.

"Quiero ser sumamente cauto, primero quiero tener amarrado al entrenador con su cuerpo técnico lo más rápido posible", afirmó.

Competir en Copa Libertadores

El dirigente también planteó que la conformación del plantel dependerá de las metas que se proponga el club, especialmente si busca competir a nivel internacional. "Con el equipo que tenemos nos alcanza para nivel local, pero para torneo de afuera la visión es distinta si queremos competir", sostuvo.

En esa línea, Mosa aseguró que ya han conversado con Fernando Ortiz sobre la continuidad del proyecto y que ambos comparten la intención de armar un equipo competitivo para la Copa Libertadores.

¿Qué pasa con Alexis en Norteamérica?

Cabe recordar que la posibilidad de que Alexis Sánchez salga del CF Montréal se da en medio de un escenario de incertidumbre para el club canadiense. Su propietario, Joey Saputo, anunció el inicio de un proceso para buscar nuevos dueños, sin descartar incluso un eventual traslado de la institución si no aparece un comprador en la ciudad.

El delantero chileno tiene contrato con el club hasta 2027, pero cuenta con una cláusula de salida que puede ejercer al término de este año. Por ahora, su futuro sigue abierto y no existe una definición oficial sobre dónde jugará la próxima temporada.

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