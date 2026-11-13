Arturo Vidal revela cuándo se podría definir su futuro en Colo Colo: "Todavía tengo ganas de seguir jugando un año más"

13 nov. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

Arturo Vidal abordó su continuidad en Colo Colo durante una conversación previa al react de Mega en el que participará por el partido amistoso entre Chile y Colombia.

El volante recordó que su vínculo con el cuadro albo finaliza en diciembre y adelantó que pronto podrían comenzar las conversaciones sobre su futuro.

"Todavía tengo ganas de seguir jugando un año más"

"Tengo contrato hasta diciembre. Ya la próxima semana o con el pasar de los días seguramente va a haber un acercamiento y veremos qué es lo mejor para todos", señaló.

Además, el futbolista manifestó su intención de continuar en actividad y aseguró que todavía tiene motivación para extender su carrera profesional.

“Yo quiero seguir jugando, todavía tengo las ganas de seguir jugando un año más, porque me siento bien y ahí veremos qué es lo que se viene", expresó.