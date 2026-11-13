Arturo Vidal revela cuándo se podría definir su futuro en Colo Colo: "Todavía tengo ganas de seguir jugando un año más"
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Arturo Vidal abordó su continuidad en Colo Colo durante una conversación previa al react de Mega en el que participará por el partido amistoso entre Chile y Colombia.
El volante recordó que su vínculo con el cuadro albo finaliza en diciembre y adelantó que pronto podrían comenzar las conversaciones sobre su futuro.
"Todavía tengo ganas de seguir jugando un año más"
"Tengo contrato hasta diciembre. Ya la próxima semana o con el pasar de los días seguramente va a haber un acercamiento y veremos qué es lo mejor para todos", señaló.
Además, el futbolista manifestó su intención de continuar en actividad y aseguró que todavía tiene motivación para extender su carrera profesional.
“Yo quiero seguir jugando, todavía tengo las ganas de seguir jugando un año más, porque me siento bien y ahí veremos qué es lo que se viene", expresó.
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