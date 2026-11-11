"Tobillo de campeón": La impactante imagen que compartió Arturo Vidal tras el título de Colo-Colo

11 nov. 2026 - 15:09 hrs.

Arturo Vidal sigue festejando el triunfo del pasado domingo por 2-1 ante Ñublense en Chillán, victoria que le permitió a Colo Colo levantar su corona número 35 de la Liga de Primera.

Esta vez el volante del Cacique compartió en sus redes una imagen que confirmó el sacrificio que hizo para disputar el partido, tras evidenciar un fuerte golpe que recibió en su pie derecho.

La impactante imagen que compartió Arturo Vidal

A través de sus historias de Instagram, el mediocampista publicó una fotografía en la que mostró cómo quedó su tobillo después del compromiso ante el cuadro chillanejo.

En la imagen se aprecia la zona visiblemente hinchada, especialmente en el empeine. Junto a la postal, el King escribió una breve frase: "Tobillo de campeón".

El golpe que sufrió Arturo Vidal ante Ñublense

La molestia se habría originado durante la jugada en que Vidal anotó el primer gol de Colo-Colo frente a Ñublense. En medio de esa acción, el volante recibió una fuerte entrada que le provocó una torcedura en el tobillo.

Pese al golpe, el futbolista continuó en el terreno de juego y disputó el resto del compromiso, que terminó con una nueva corona en las vitrinas albas.

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