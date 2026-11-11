¿Volverá a la cárcel? Exjueza Ángela Vivanco rompe el silencio antes de nueva formalización por coimas en la Suprema

11 nov. 2026 - 15:40 hrs.

A casi cinco meses de haber dejado la cárcel, la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco enfrentará este jueves 12 de noviembre una nueva formalización por cohecho, esta vez por la arista Fundamenta. La exjueza permanece bajo arresto domiciliario total desde el 12 de junio, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago revocó su prisión preventiva en la denominada trama bielorrusa. Ahora, el Séptimo Juzgado de Garantía revisará nuevamente sus medidas cautelares, en una audiencia que podría determinar su regreso a prisión.

En vísperas de esa instancia, Vivanco accedió a responder brevemente las consultas de Mega Investiga sobre el caso que vuelve a complicar su situación judicial. Su versión: solo conoció el litigio inmobiliario cuando el entonces ministro Sergio Muñoz quedó inhabilitado para intervenir.

Sin embargo, la ampliación de querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) describe contactos de Vivanco con una relatora desde septiembre de 2022, meses antes de que se resolviera apartar al magistrado.

La investigación se relaciona con el proyecto Eco Egaña, de la inmobiliaria Fundamenta, en Ñuñoa: una inversión de US$300 millones cuyas obras quedaron paralizadas en medio de un conflicto ambiental con vecinos. El litigio llegó a la Tercera Sala de la Corte Suprema, que presidía Vivanco.

Según el CDE, los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silber habrían efectuado pagos ilícitos a la entonces magistrada a través de su pareja de la época, Gonzalo Migueles, para obtener gestiones y resoluciones favorables a la inmobiliaria.

La acción judicial atribuye a Vivanco los delitos de cohecho y prevaricación; a Migueles, cohecho y lavado de activos; y a los tres abogados, soborno y lavado de activos. La formalización solicitada por la Fiscalía Regional de Los Lagos para este jueves, en tanto, comprende a Vivanco y Migueles por cohecho, y a Lagos por soborno.

Como reveló Mega Investiga el 6 de noviembre, la querella incorpora chats, declaraciones de relatoras y antecedentes financieros. Entre ellos figuran gestiones para acelerar la tramitación del litigio, apartar a Muñoz e intervenir en la conformación de la sala que resolvería la causa.

El reportaje también dio cuenta de un correo con los millonarios "premios" pactados por la inmobiliaria por un resultado favorable y de una operación con una retroexcavadora que, según el CDE, terminó con $13 millones depositados en la cuenta de Migueles.

"Antes nunca supe de esta situación"

Contactada por Mega Investiga para abordar el contenido de la querella, Vivanco inicialmente declinó referirse a los antecedentes.

"La verdad no tengo comentarios sobre eso y no daré declaraciones hasta mañana", sostuvo.

—¿Entonces hablará mañana, antes de ingresar a la audiencia?

"Un par de cosas diré antes de entrar"

—Adelánteme una.

"El caso Fundamenta, que ustedes señalan, lo conocí cuando el señor ministro Muñoz se inhabilitó por las actuaciones que había cometido su hija, aparentemente. Antes nunca supe de esta situación. Cuando se produjo este problema en la sala, tuvimos que actuar rápido con el resto de los ministros y dar a conocer con celeridad el fallo para recomponer la confianza de las partes”.

—¿Teme volver a la cárcel?

“Es todo lo que diré, gracias”.

La cronología que describe el CDE

La versión de Vivanco contrasta con los antecedentes expuestos en la querella, que sitúan sus primeras gestiones en septiembre de 2022, antes de que surgiera la controversia por la participación de Muñoz.

El magistrado había intervenido en la revisión del litigio y, en octubre de ese año, había votado por acoger un recurso de casación presentado por los vecinos.

En noviembre, su hija comunicó a Fundamenta que desistiría de la compra de dos departamentos por recomendación de su padre. Ese episodio dio origen al cuestionamiento sobre un eventual conflicto de interés del entonces supremo.

Según la acción judicial, en diciembre Mario Vargas contactó al abogado Marco Antonio Fuentes para proponerle una reunión sobre una causa que podían derivarle. El 24 de ese mes, Fuentes presentó la recusación que terminó con la inhabilidad de Muñoz, resuelta por la Corte de Apelaciones de Santiago el 30 de enero de 2023.

Se trató, por tanto, de una resolución judicial que lo apartó del conocimiento del litigio.

Los contactos que el CDE atribuye a Vivanco son anteriores. De acuerdo con la declaración de Sandra Araya, relatora de la causa, en septiembre de 2022 recibió un llamado de Ricardo Sáez, secretario privado de la entonces ministra, quien le anunció que su jefa se comunicaría con ella.

Según recoge la querella, la llamada de Vivanco tenía por objeto informarle que estaba presidiendo la Tercera Sala y que los abogados del proyecto reclamaban por las pérdidas millonarias que provocaba la paralización de las obras. Le interesaba saber qué ocurría con la causa y cuándo sería incorporada a la tabla, es decir, a la programación de asuntos que revisaría el tribunal.

El 15 de septiembre, Araya le comunicó por WhatsApp los detalles de la tramitación y la fecha prevista para su revisión. La respuesta de Vivanco quedó registrada en una captura acompañada a la acción judicial:

“Sandra, muy agradecida, le comunicaré entonces al abogado, ¡felices fiestas también!”.

El CDE también incorporó la declaración de Romina Oliva, otra relatora de la Tercera Sala, quien relató lo que Araya le había comentado sobre esas gestiones. Según su testimonio, Vivanco había pedido incorporar la causa con prioridad porque cada día sin resolverla significaba pérdidas millonarias para Plaza Egaña SpA, algo que Oliva calificó como irregular.

Así, mientras la exministra sitúa su conocimiento del caso en la inhabilidad de Muñoz, la querella describe comunicaciones suyas sobre la tramitación del proyecto desde septiembre de 2022, meses antes de que el magistrado fuera apartado de la causa.

Es así como este jueves la exjueza volverá a los tribunales, esos mismos que comandó cuando llegó hasta la máxima judicatura, cayendo estrepitosamente luego que se conocieran sus chats con Luis Hermosilla.

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