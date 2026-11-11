Gobierno retira proyecto de ley que busca contener alzas en combustibles: Le realizarán ajustes para volver a presentarlo

11 nov. 2026 - 11:48 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast retiró el proyecto que busca contener el alza en los precios de combustibles, en medio del paro de camioneros que se desarrolla en las principales rutas del país.

La iniciativa, que será sometida a ajustes para volver a ser presentada, había sido dada a conocer esta semana por el Mandatario, quien incluso la anunció con "discusión inmediata", por lo que iba a ser tramitada en estos días.

La idea era que el aumento en el valor de los combustibles no superara los $20 dentro de los próximos 90 días (tres meses).

Ajustes en el proyecto

Según lo informado por Radio Bío Bío, el Ejecutivo planea concretar ajustes al proyecto antes de volver a presentarlo en la Cámara de Diputados.

A inicios de esta semana, el Presidente Kast anunció el proyecto con "discusión inmediata", indicando que "es un esfuerzo fiscal muy importante, pero va a garantizar una estabilidad para los transportistas y cada una de las familias en Chile".

La iniciativa pretende ser reingresada esta misma semana, en medio de las reuniones que se mantienen con el gremio de transportistas, que reclama por el alza sostenida de los combustibles.

Paro de camioneros

El paro de camioneros comenzó a las 00:00 horas del martes recién pasado en diferentes rutas del país. Sin embargo, con el paso de las horas se fueron añadiendo más agrupaciones, como los buses interurbanos, "No + TAG", y los taxis, entre otros.

Los integrantes del gremio de transportistas protestan por la crisis económica en la que se encuentran por el aumento en el valor de los combustibles.

Además, apuntan a otros temas a tener en consideración, como el TAG y los peajes, que también suponen un esfuerzo económico para ellos.

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