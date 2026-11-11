EXCLUSIVO | Vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, cancela su viaje a Chile: ¿Cuál es la razón?

11 nov. 2026 - 11:36 hrs.

El segundo hombre más importante de la Casa Blanca, J.D. Vance, suspendió su primera visita a Sudamérica, que lo traería este mismo noviembre a Argentina, Colombia, República Dominicana y Chile. Un viaje que había generado muchas expectativas, porque se iba a tratar de la visita de más alto nivel de este segundo gobierno de Donald Trump a nuestro país. Además, según pudo conocer Meganoticias, Vance iba a realizar desde tierras chilenas un discurso especial para todo el continente en cuanto a las políticas de seguridad y económicas de Trump.

Los preparativos del periplo estaban bastante avanzados. De hecho, una comitiva liderada por el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, se había reunido con las autoridades argentinas en Buenos Aires para afinar los detalles, ya que esa escala iba a ser una de las más importantes, considerando una reunión entre vicepresidente Vance y el presidente argentino, Javier Milei, uno de los aliados más importantes de Trump en la región.

Mientras que en el caso de Chile, ya también se había avanzado con la agenda, que contemplaría la discusión de temas de seguridad y económicos, incluyendo el ingreso de nuestro país al Escudo de las Américas. También estaba considerada una reunión con el presidente de la República, José Antonio Kast, entre otras actividades. Además, según fuentes a cargo del viaje, el vicepresidente tenía previsto venir con su familia, lo que también representaba un despliegue de seguridad importante y la mayor discreción posible para evitar cualquier incidencia.

Tensión entre Vance y Trump

Desde la Embajada de Estados Unidos en Santiago explicaron que si bien la visita "era una posibilidad, estos viajes siempre están sujetos a evaluación, hasta último minuto". Por eso no se había entregado todavía una confirmación oficial.

Sin embargo, la razón principal sería la dura derrota sufrida por el partido republicano en las pasadas elecciones legislativas de Estados Unidos, donde el propio Vance ha sido uno de los personajes encargados de salir a dar la cara por el resultado e incluso se ha puesto en tensión contra el propio mandatario. "La razón por la que perdimos es la guerra (de Irán)", aseguró el vicepresidente tras la derrota, lo que le valió cuestionamientos de Trump, quien incluso puso en duda si J.D. Vance será su sucesor como candidato presidencial republicano: "Veremos qué pasa. No sabemos quién se presentará. Hay mucha gente. Tal vez nadie lo haga. Tal vez él (Vance) no se presente, no lo sé", indicó.

¿Se reagenderá la visita?

La idea era que el vicepresidente norteamericano estuviera en tierras nacionales la tercera semana de noviembre. Con esta suspensión, no se sabe si retomará el viaje a Sudamérica, más aún con un carrera política desatada en Estados Unidos.

Recordemos que la última vez que un vicepresidente en ejercicio de los Estados Unidos visitó Chile fue en agosto de 2017. En ese entonces, Mike Pence estuvo en Santiago y se reunió con la entonces presidenta, Michelle Bachelet. Venezuela y Corea del Norte estuvieron entre los temas principales de la agenda del primer vicepresidente de Donald Trump.