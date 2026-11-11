Presidente Kast: "Si alguien quiere que haya más inversión en Chile, tiene que permitir el libre tránsito"

11 nov. 2026 - 10:28 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del paro de camioneros y transportistas a lo largo del país, el Presidente José Antonio Kast hizo un llamado a todos los chilenos a cumplir con la ley y no bloquear las carreteras.

“Hoy día puede ser un tema puntual en una situación en una carretera, pero eso prende las alarmas en el mundo entero. Entonces si alguien quiere tener más trabajo, tiene que cumplir la ley. Si alguien quiere que haya más inversión en Chile, tiene que permitir el libre tránsito”.

Además, el Mandatario afirmó que el precio de los combustibles en Chile es más bajo que en la mayoría de los países del continente americano.

Gobierno se abre a"esfuerzo adicional"

En relación a las negociaciones por el paro de camioneros, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, conversó durante la mañana de este miércoles con el matinal "Mucho Gusto" y aclaró que están abiertos a hacer un "esfuerzo adicional" para contener las alzas en los combustibles.

"Siempre estamos llanos a dialogar. El camino del Gobierno siempre es el diálogo y podemos hacer un esfuerzo adicional por pausar más aún las alzas".

En este sentido, destacó que "siempre se pueden encontrar soluciones. La disposición del Gobierno siempre es dialogar, dialogar en buenos términos, sin tomarse los caminos ni interrumpir la vida de los demás".

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