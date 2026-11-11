Murió Stacy Keach, actor que interpretó al recordado alcaide de "Prison Break" y al detective "Mike Hammer"

11 nov. 2026 - 11:03 hrs.

¿Qué pasó?

El actor estadounidense Stacy Keach, recordado por su rol como el alcaide Henry Pope en la exitosa serie “Prison Break” y por encarnar al mítico detective “Mike Hammer”, falleció a los 85 años en su casa de Magdalenka, Polonia.

La noticia fue confirmada por su esposa, Malgosia Tomassi, quien detalló que el deceso de la figura del cine, el teatro y la televisión se produjo luego de una larga batalla contra una insuficiencia cardíaca.

Un rostro icónico en la TV

Para las audiencias contemporáneas, Keach dejó una marca imborrable en la televisión al interpretar entre 2005 y 2007 al alcaide Henry Pope en “Prison Break”. Curiosamente, para dar vida a la máxima autoridad de la penitenciaría de Fox River, el intérprete reveló en sus memorias que se inspiró en el alcaide real de la prisión británica donde él mismo cumplió condena en la década de 1980.

A ese rol se suma su trabajo más emblemático en la década de 1980: el rudo investigador privado "Mike Hammer", personaje creado por Mickey Spillane que lo popularizó globalmente en la TV y al que volvió a dar vida en múltiples producciones con el paso de los años.

Prestigio en el teatro y versatilidad en Hollywood

Más allá de sus personajes en televisión, Keach construyó una destacada trayectoria dramática en el teatro, donde personificó a figuras como Hamlet y el rey Lear. En el cine, su versatilidad lo llevó a participar en títulos tan diversos como “Fat City”, “American History X”, “Nebraska” y “El legado de Bourne”.

Durante más de cinco décadas de carrera, el actor también prestó su voz a diversos personajes en “Los Simpson” y apareció en comedias como “Two and a Half Men”, consolidando una presencia constante en la cultura popular.