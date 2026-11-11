¿Estación Fantasilandia? La propuesta de San Bernardo para construir una nueva parada de tren

11 nov. 2026 - 11:34 hrs.

¿Qué pasó?

San Bernardo busca mejorar la conectividad ante la llegada del nuevo parque de diversiones de Fantasilandia y la eventual apertura del Parque Metropolitano Sur Cerro Chena. Para ello, el municipio presentó a EFE una propuesta para construir una estación de tren cercana a estos futuros atractivos.

Este diciembre abrirá Fantasilandia Splash Park, mientras que el parque de diversiones comenzaría a funcionar a fines de 2027, en el terreno al que se trasladará el tradicional recinto del Parque O'Higgins.

La propuesta de San Bernardo para mejorar la conectividad

Aunque existe expectación por estos proyectos, en la comuna también preocupa que la infraestructura actual no esté preparada para recibir a tantos visitantes.

Por ahora, el acuerdo contempla buses gratuitos de acercamiento desde Mallplaza y alternativas de transporte desde la estación de tren más cercana. Sin embargo, el alcalde Christopher White considera que una nueva estación sería una solución más efectiva.

La idea es replicar la experiencia del Buin Zoo, que cuenta con una estación propia en el recorrido Estación Central-Rancagua.

“El sector donde está emplazado el nuevo Fantasilandia es un polo de desarrollo que permite vislumbrar la ciudad futura, ya que por ahí también pasará la autopista Orbital Sur y también a un par de kilómetros estará el Parque Metropolitano Sur Cerro Chena. En ese contexto, la estación de metrotren Fantasilandia-Lo Herrera, o como se vaya a llamar, es una necesidad para mejorar los accesos“, comenta White a The Clinic.

El jefe comunal agrega que “estamos frente a un parque de diversiones que será top en Sudamérica y creo que es muy necesaria una nueva estación, tal como en su momento se construyó la estación Buin Zoo. La diferencia es que la de Lo Herrera atendería a muchísimas más personas. Como municipio estamos haciendo todas las gestiones con EFE y Fantasilandia para que este proyecto sea una realidad“.

Las gestiones para construir la estación

La iniciativa comenzó a tomar forma en 2022, cuando EFE evaluó construir una estación para el sector La Estancilla-Lo Herrera.

En 2024, Fantasilandia ofreció cofinanciar parte de la infraestructura. EFE respondió que las nuevas estaciones debían someterse a evaluación y que serían financiadas con fondos públicos.

En 2025, el Ministerio de Transportes habría descartado la estación, aunque se evaluaron medidas de mitigación por la llegada masiva de personas. Ese año, White retomó las gestiones junto a parlamentarios, considerando también los proyectos habitacionales del sector. Hubo reuniones con los involucrados y vecinos, además de una nueva propuesta de financiamiento por parte de Fantasilandia.

A mediados de 2026, informes de EFE indicaron que la estación no estaba siendo considerada. Sin embargo, en octubre el municipio volvió a impulsar el proyecto con apoyo de la empresa y logró reabrir las conversaciones para incorporar una parada Lo Herrera-Fantasilandia en el servicio Alameda-Rancagua.

Así sería la estación Fantasilandia-Lo Herrera

La propuesta incluye maquetas de una estación con características similares a las paradas intermedias que existen entre Estación Central y Rancagua.

La ubicación planteada por el municipio y Fantasilandia estaría junto al acceso principal del parque de diversiones. La estructura buscaría complementarse con la autopista y no interferir con la futura Orbital Sur.

Sobre la iniciativa, White señaló que “entiendo que EFE tiene un plan de mejoramiento de infraestructura ferroviaria y creo que esta estación debiera ser prioritaria por toda la población que se vería beneficiada”.

Por ahora, el proyecto continúa en conversaciones con EFE y busca convertirse en una alternativa para mejorar los accesos a los futuros atractivos de San Bernardo.