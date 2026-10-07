Personajes y escenografías inéditas: Fantasilandia despide las Noches del Terror en Parque O'Higgins con edición histórica
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Fantasilandia se prepara para vivir una temporada de Halloween cargada de nostalgia y emociones intensas. Durante todos los sábados de octubre, presentará las Noches del Terror: “Mutación Final”, una edición histórica que marcará el cierre definitivo de este icónico evento en su tradicional emplazamiento del Parque O'Higgins, antes del traslado del parque a la comuna de San Bernardo.
La propuesta transformará las instalaciones habituales en una experiencia nocturna inmersiva con personajes escalofriantes jamás vistos, escenografías inéditas y espectáculos diseñados exclusivamente para esta ocasión, sumado al funcionamiento habitual de sus atracciones de adrenalina.
Cristián Ivovich, gerente comercial de Fantasilandia, destacó el significado del hito: "Queremos que quienes nos han acompañado durante tantos años puedan ser parte de esta despedida", manifestó.Ir a la siguiente nota
Programación y fechas
El evento principal será de 12:00 a 23:00 horas los siguientes sábados:
- 03 de octubre
- 10 de octubre
- 17 de octubre
- 24 de octubre
- 31 de octubre
De manera complementaria, el parque ofrecerá las sesiones After Parque del Terror, de 16:00 a 23:00 horas, enfocadas en música y actuaciones temáticas con destacados artistas nacionales:
- 02 de octubre: Isabella Serafini
- 15 de octubre: Pablito Pesadilla
- 29 de octubre: DJ Rocha
- 30 de octubre: Pablito Pesadilla
Precios y venta de entradas
Las entradas ya se venden exclusivamente en el portal oficial www.fantasilandia.cl. La disponibilidad de tickets está sujeta al stock de cada jornada.
Tarifas Noches del Terror
- Preventa: $24.990
- Segunda etapa (tras agotar los primeros 1.000 tickets): $26.990
- Venta en boletería: $28.990
Tarifas After Parque del Terror
- Entrada general: $20.990
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