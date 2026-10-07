Personajes y escenografías inéditas: Fantasilandia despide las Noches del Terror en Parque O'Higgins con edición histórica

07 oct. 2026 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

Fantasilandia se prepara para vivir una temporada de Halloween cargada de nostalgia y emociones intensas. Durante todos los sábados de octubre, presentará las Noches del Terror: “Mutación Final”, una edición histórica que marcará el cierre definitivo de este icónico evento en su tradicional emplazamiento del Parque O'Higgins, antes del traslado del parque a la comuna de San Bernardo.

La propuesta transformará las instalaciones habituales en una experiencia nocturna inmersiva con personajes escalofriantes jamás vistos, escenografías inéditas y espectáculos diseñados exclusivamente para esta ocasión, sumado al funcionamiento habitual de sus atracciones de adrenalina.

Cristián Ivovich, gerente comercial de Fantasilandia, destacó el significado del hito: "Queremos que quienes nos han acompañado durante tantos años puedan ser parte de esta despedida", manifestó.

Programación y fechas

El evento principal será de 12:00 a 23:00 horas los siguientes sábados:

03 de octubre

10 de octubre

17 de octubre

24 de octubre

31 de octubre

De manera complementaria, el parque ofrecerá las sesiones After Parque del Terror, de 16:00 a 23:00 horas, enfocadas en música y actuaciones temáticas con destacados artistas nacionales:

02 de octubre: Isabella Serafini

15 de octubre: Pablito Pesadilla

29 de octubre: DJ Rocha

30 de octubre: Pablito Pesadilla

Precios y venta de entradas

Las entradas ya se venden exclusivamente en el portal oficial www.fantasilandia.cl. La disponibilidad de tickets está sujeta al stock de cada jornada.

Tarifas Noches del Terror

Preventa: $24.990

Segunda etapa (tras agotar los primeros 1.000 tickets): $26.990

Venta en boletería: $28.990

Tarifas After Parque del Terror

Entrada general: $20.990

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