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Personajes y escenografías inéditas: Fantasilandia despide las Noches del Terror en Parque O'Higgins con edición histórica

¿Qué pasó?

Fantasilandia se prepara para vivir una temporada de Halloween cargada de nostalgia y emociones intensas. Durante todos los sábados de octubre, presentará las Noches del Terror: “Mutación Final”, una edición histórica que marcará el cierre definitivo de este icónico evento en su tradicional emplazamiento del Parque O'Higgins, antes del traslado del parque a la comuna de San Bernardo.

La propuesta transformará las instalaciones habituales en una experiencia nocturna inmersiva con personajes escalofriantes jamás vistos, escenografías inéditas y espectáculos diseñados exclusivamente para esta ocasión, sumado al funcionamiento habitual de sus atracciones de adrenalina.

Cristián Ivovich, gerente comercial de Fantasilandia, destacó el significado del hito: "Queremos que quienes nos han acompañado durante tantos años puedan ser parte de esta despedida", manifestó.

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Programación y fechas

El evento principal será de 12:00 a 23:00 horas los siguientes sábados:

  • 03 de octubre
  • 10 de octubre
  • 17 de octubre
  • 24 de octubre
  • 31 de octubre

De manera complementaria, el parque ofrecerá las sesiones After Parque del Terror, de 16:00 a 23:00 horas, enfocadas en música y actuaciones temáticas con destacados artistas nacionales:

  • 02 de octubre: Isabella Serafini
  • 15 de octubre: Pablito Pesadilla
  • 29 de octubre: DJ Rocha
  • 30 de octubre: Pablito Pesadilla

Precios y venta de entradas

Las entradas ya se venden exclusivamente en el portal oficial www.fantasilandia.cl. La disponibilidad de tickets está sujeta al stock de cada jornada.

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Tarifas Noches del Terror

  • Preventa: $24.990
  • Segunda etapa (tras agotar los primeros 1.000 tickets): $26.990
  • Venta en boletería: $28.990

Tarifas After Parque del Terror

  • Entrada general: $20.990

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