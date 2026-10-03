Fantasilandia anuncia sus "Noches del Terror": Así será el último Halloween en el Parque O'Higgins

03 oct. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Fantasilandia se prepara para vivir su último Halloween en el Parque O'Higgins antes de concretar su traslado a San Bernardo. Para despedir esta etapa, el parque anunció una nueva edición de sus "Noches del Terror", que se realizarán todos los sábados de octubre.

La experiencia, denominada “Mutación Final”, estará disponible los días 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre, con el parque abierto entre las 12:00 y 23:00 horas.

Durante estas jornadas, los visitantes podrán disfrutar de las atracciones del parque y, a medida que avance el día, encontrarse con personajes y experiencias inspiradas en Halloween.

Las entradas para las Noches del Terror tienen precios desde $24.990, correspondientes a la preventa. Una vez agotadas las primeras 1.000 entradas, el valor será de $26.990, mientras que en boleterías tendrán un precio de $28.990.

After Parque del Terror: Las otras fechas de octubre

Además de las "Noches del Terror", Fantasilandia realizará los After Parque del Terror, jornadas especiales que combinarán juegos, temática de Halloween y música en vivo.

Los eventos están programados para el 2, 15, 29 y 30 de octubre, con horarios entre las 16:00 y 23:00 horas. Las fechas contarán con distintos invitados: Isabella Serafini, Pablito Pesadilla y DJ Rocha.

Las entradas para los After Parque del Terror tienen un valor de $20.990 y, según informó la organización, la disponibilidad dependerá del stock para cada jornada.

Las entradas para ambas experiencias se pueden adquirir a través del sitio oficial de Fantasilandia.

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