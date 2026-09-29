Fantasilandia Splash Park: ¿Dónde se ubicará el nuevo parque acuático?

29 sept. 2026 - 14:10 hrs.

El nuevo Splash Park de Fantasilandia ya comienza a tomar forma y se prepara para recibir a sus primeros visitantes durante diciembre. El recinto será una de las novedades para la próxima temporada de verano y estará ubicado en la comuna de San Bernardo.

¿Dónde estará el Splash Park de Fantasilandia?

De acuerdo con el recorrido realizado por Meganoticias, el nuevo parque acuático estará ubicado junto a la Ruta 5, en San Bernardo, aproximadamente 20 minutos de Santiago.

El recinto se encuentra actualmente en sus últimos detalles antes de su apertura y contará con distintas atracciones acuáticas para quienes busquen una alternativa para refrescarse durante la temporada de verano.

Un parque acuático con distintas atracciones

Entre las instalaciones que tendrá el Splash Park se encuentra una piscina con olas, equipada con una máquina que genera ondulaciones para recrear la experiencia de estar en el mar. Este espacio también contará con una zona que simula una playa y que tendrá distintos niveles de profundidad, llegando hasta los 1,80 metros.

El parque también dispondrá de un río lento, donde los visitantes podrán desplazarse sobre flotadores, además de distintos toboganes, entre ellos uno con balsa familiar, uno de tubo cerrado, uno recto de cuatro pistas y otro recto doble.

Para los niños habrá una zona especialmente habilitada, con una piscina infantil, un tobogán y un gran castillo con juegos de agua, toboganes, cañones y estructuras que lanzarán agua desde distintos puntos.

Apertura durante diciembre

El nuevo recinto de Fantasilandia abrirá sus puertas durante diciembre y actualmente se encuentra en la etapa final de preparación para recibir a sus primeros visitantes.

Además de las atracciones acuáticas, el parque contará con espacios de descanso y pérgolas que podrán ser arrendadas durante la jornada. Según explicaron durante el recorrido, los visitantes también podrán solicitar comida desde sus teléfonos para recibirla directamente en el sector donde se encuentren.

De esta manera, el nuevo Splash Park se instalará en San Bernardo como una nueva alternativa para disfrutar durante el próximo verano.

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