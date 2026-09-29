Tarjeta banco de materiales: Estos son los arreglos que puedes hacer en tu casa con ayuda del Minvu

29 sept. 2026 - 08:00 hrs.

Las jefas de hogar que sean propietarias de una vivienda y se encuentren entre el 70% y el 100% del Registro Social de Hogares (RSH) pueden postular a la Tarjeta Banco de Materiales, un subsidio destinado a financiar mejoras menores en sus hogares.

El beneficio permite comprar materiales de construcción para realizar determinados trabajos en la vivienda.

¿Qué arreglos permite realizar?

El subsidio contempla tres tipos de obras, cada una con un monto de ahorro mínimo y un aporte específico.

Para la reparación de techumbre, se exige un ahorro mínimo de 1 UF y el subsidio entrega 25 UF.

En el caso de la reparación de baños, también se requiere un ahorro mínimo de 1 UF, mientras que el aporte corresponde a 15 UF.

La tercera alternativa corresponde a la instalación o reposición de cierres perimetrales, como parte de las mejoras que se pueden efectuar en el inmueble. Para este tipo de obra se exige un ahorro mínimo de 2 UF y el subsidio puede alcanzar hasta las 40 UF.

¿Qué no cubre el subsidio?

Un punto importante es que el beneficio está destinado exclusivamente a la compra de materiales de construcción. Por lo mismo, no financia mano de obra, servicios de construcción ni transporte de materiales.

Además, cada postulante puede optar solamente a un tipo de obra.

¿Qué requisitos debe cumplir la vivienda?

La vivienda debe ser propiedad de la postulante o de algún integrante de su familia declarado en el RSH y corresponder a la residencia habitual del grupo familiar.

Asimismo, debe tener la misma dirección registrada en el RSH y en el rol de avalúo del Servicio de Impuestos Internos (SII), estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes y contar con un avalúo fiscal igual o inferior a 2.000 UF.

Otro requisito es que la vivienda tenga una antigüedad mínima de cinco años, es decir, que haya sido construida hasta el año 2021.

¿Hasta cuándo se puede postular?

Las postulaciones a este subsidio están abiertas hasta el 9 de octubre de 2026 y se realizan a través del sitio web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (clic acá para acceder), utilizando Clave Única.

También es necesario contar con una cuenta de ahorro para la vivienda en BancoEstado, Scotiabank, Coopeuch o Caja Los Andes. El ahorro exigido para postular quedará bloqueado mientras dure el proceso.

El subsidio tiene una vigencia de 18 meses desde la publicación de la resolución de selección. Los materiales deben comprarse dentro de los primeros 12 meses en comercios que tengan convenio vigente con el Serviu y que estén ubicados en la misma región de la vivienda. Las obras, en tanto, deben ejecutarse y acreditarse antes de que se cumplan los 18 meses.

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