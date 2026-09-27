Subsidio Eléctrico: ¿Cuántos pagos entrega y quiénes pueden recibir el beneficio?

27 sept. 2026 - 17:00 hrs.

El Subsidio Eléctrico contempla un descuento en la cuenta de la luz que se entrega de manera mensual durante el segundo semestre de 2026. En concreto, las personas beneficiarias recibirán el aporte correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

De esta manera, el beneficio considera seis pagos o cuotas, los que comenzarán a distribuirse a partir de septiembre de 2026. El monto total del descuento dependerá de la cantidad de integrantes que tenga el hogar beneficiado.

El aporte forma parte del beneficio impulsado por el Ministerio de Energía y está dirigido principalmente a hogares que pertenecen al 40% más vulnerable del país, según la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

¿Cuántos pagos entrega el Subsidio Eléctrico?

Para el segundo semestre de 2026, el Subsidio Eléctrico entrega seis cuotas, correspondientes a los consumos de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Los pagos comenzarán a reflejarse a partir de septiembre y el descuento se distribuirá durante seis meses.

El monto que recibirá cada hogar se determina según el número de integrantes:

1 integrante: $17.346.

2 a 3 integrantes: $22.548.

4 o más integrantes: $31.224.

¿Quiénes pueden recibir el beneficio?

Para acceder al Subsidio Eléctrico se debe ser mayor de 18 años, ser cliente —propietario o arrendatario— de una empresa o cooperativa concesionaria de distribución eléctrica y encontrarse al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de junio de 2026.

Además, el hogar debe pertenecer al tramo del 40 % de mayor vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares, considerando la Calificación Socioeconómica vigente durante la segunda quincena de mayo de 2026.

Existe una excepción para los hogares que cuentan con una persona inscrita en el Registro de Pacientes Electrodependientes, vigente a marzo de 2026. En estos casos, el beneficio puede solicitarse independientemente del tramo de calificación socioeconómica, siempre que la persona esté incorporada al RSH.

¿Cómo revisar si soy beneficiario?

Las personas pueden ingresar al sitio web del Subsidio Eléctrico con su ClaveÚnica para revisar si fueron beneficiadas y conocer el resultado de su postulación.

La información del hogar aparece precargada en la plataforma. En caso de que haya cambiado el domicilio o exista algún error en los datos, estos pueden ser modificados directamente en el sitio del beneficio.

También es posible consultar el resultado en las sucursales de ChileAtiende, mediante videoatención o llamando al Call Center 101.