¿Cuál es el monto que entrega cada 12 imposiciones el beneficio por años cotizados?

26 sept. 2026 - 20:00 hrs.

El Beneficio por Años Cotizados es un aporte adicional que se suma a la jubilación de quienes ya están pensionados o se pensionarán en Chile, como reconocimiento a sus años cotizados.

Este beneficio es distinto de la pensión por vejez o invalidez que otorgan las AFP o las compañías de seguros; se trata de un monto adicional destinado a las personas jubiladas.

Para acceder a él, los trabajadores y trabajadoras deben cumplir con un número mínimo de años cotizados, requisito que varía entre hombres y mujeres.

¿Cuál es el monto que entrega el Beneficio por Años Cotizados cada 12 cotizaciones?

El monto de este beneficio dependerá solo de la cantidad de años que haya cotizado el trabajador o la trabajadora. Por ejemplo, cada 12 meses cotizados (un año), la persona podrá recibir 0,1 UF (un poco más de 4 mil pesos).

Por otro lado, hay un límite: como máximo se pueden ganar 2,5 UF mensuales, y eso se logra al completar 25 años de cotizaciones (más de esos años ya no suman más dinero).

Estos montos se suman a la pensión que ya recibe el jubilado.

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