Sueldos de hasta $75 mil diarios: Buscan examinadores para el Simce 2026

26 sept. 2026 - 19:22 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva convocatoria laboral busca personas para participar en la aplicación del Simce 2026 en la Región Metropolitana, con distintos cargos disponibles y pagos que pueden alcanzar los $75.000 brutos por jornada, dependiendo de la función.

Uno de los puestos corresponde a examinador o examinadora de 6.º Básico, 4.º Básico y II Medio. Para este cargo se exige tener 20 años o más, mientras que contar con experiencia previa como examinador es considerado un aspecto deseable.

Las jornadas de aplicación tienen fechas específicas. Para 6.º Básico, están programadas para el 28 y 29 de octubre; en 4.º Básico, serán el 4 y 5 de noviembre; y para II Medio, están fijadas para el 11 y 12 de noviembre.

Pero esta no es la única alternativa disponible. La convocatoria también contempla cargos de examinador de 2.º Básico - Impulso Lector, acompañante de aula, examinador de discapacidad sensorial y supervisor, cada uno con requisitos diferentes. Por ejemplo, los supervisores deben tener 23 años o más, aprobar una capacitación y, como aspecto deseable, contar con experiencia previa y disponibilidad de automóvil durante el proceso.

En cuanto a los pagos, para los cargos generales de examinador y acompañante de aula se contempla un monto de $10.000 por la visita previa al establecimiento, además de $50.000 brutos por cada jornada de aplicación. En el caso de los examinadores de discapacidad sensorial, el pago alcanza los $75.000 brutos por día, además de los $10.000 correspondientes a la visita previa.

Para postular, el proceso se realiza de manera en línea a través de yosimce.cl. Los interesados deben ingresar con su correo electrónico o ClaveÚnica y completar los antecedentes solicitados para el cargo al que quieran acceder.