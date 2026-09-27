¿El Arca de Noé estuvo en Turquía? Investigadores apuntan a una misteriosa estructura de 4.300 años

27 sept. 2026 - 16:21 hrs.

¿Qué pasó?

A más de 4.000 años del relato bíblico del gran diluvio, Noé habría construido una enorme embarcación por mandato de Dios para salvar a su familia y a distintas especies de animales.

Una formación ubicada cerca del monte Ararat, en Turquía, vuelve a ser objeto de investigación por su particular forma y estructura.

Se trata de la Formación Durupinar, un montículo con apariencia similar a una embarcación que ha sido estudiado durante décadas por investigadores interesados en determinar si podría estar relacionado con la historia del Arca de Noé.

Un equipo internacional que examinó el lugar sostiene que los nuevos análisis realizados en la zona abren nuevamente la discusión sobre el origen de esta formación.

Andrew Jones, fundador de Noah’s Ark Scans, quien ha estudiado el sitio durante 30 años, aseguró que los resultados obtenidos cuestionan la explicación de que se trate únicamente de una formación natural.

www.noahsarkscans.com

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“Esto destruye la teoría de que el yacimiento sea un bloque sólido de piedra caliza moldeado en forma de barco por los glaciares y la erosión tras su descenso por la ladera de la montaña, y también refuta la teoría de que se trate de roca madre alrededor de la cual fluyó el lodo para formar dicha figura”, afirmó al medio británico Daily Mail.

Según el especialista, los estudios con radares y las perforaciones realizadas en el lugar no permitieron constatar la presencia de una masa sólida de piedra caliza o roca madre, pese a que actualmente la estructura se encuentra cubierta por vegetación y sedimentos.

Sin embargo, la posibilidad de que se trate de los restos del Arca de Noé no está confirmada. La mayoría de los geólogos y arqueólogos considera que la Formación Durupinar corresponde a una estructura natural, mientras que los investigadores que estudian la supuesta Arca sostienen que las nuevas lecturas de radar, las muestras obtenidas mediante perforaciones y la cerámica encontrada en las cercanías justifican continuar con las investigaciones.

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