Temblor se registra en la zona sur del país: Esta fue la magnitud del movimiento telúrico

27 sept. 2026 - 16:04 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, a las 15:55 horas, un temblor de magnitud 4,6 se registró en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 19 km al sur de Chaitén, en la región de Los Lagos. El movimiento telúrico se registró a una profundidad de 10 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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