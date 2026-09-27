"No se suponía que fuera una heroína": Bulldog francés se sacrifica y salva a sus dueños del brutal ataque de un oso

27 sept. 2026 - 15:38 hrs.

¿Qué pasó?

Cassie, la amada bulldog francés de una pareja del norte de California, en Estados Unidos, se convirtió en una verdadera heroína al sacrificar su vida para salvar a sus dueños del brutal ataque de un oso canela.

Bulldog francés salva a sus cuidadores

De acuerdo al New York Post, comenzó una noche cuando Cassie alertó con un solo ladrido que algo ocurría en el patio de la casa. Solo eso bastó para que Jeff fuera a corroborar la situación, sin imaginarse que al abrir la puerta un oso lo atacaría y lo lanzaría al suelo.

Los fuertes ruidos en el patio despertaron a Mallory, quien al salir también fue brutalmente atacada por el animal, que le dejó graves lesiones en su cara y cuerpo.

En medio del ataque, el oso agarró a Cassie con su boca y comenzó a huir; sin embargo, Mallory le lanzó una silla para que soltara a la pequeña mascota. Posteriormente, Jeff le tiró una estufa, con lo que finalmente el oso se alejó de la vivienda.

La pareja llevó rápidamente a Cassie al veterinario, en donde tuvo una cirugía de emergencia para tratar las múltiples heridas por mordidas y cortes profundos a lo largo de su espina.

GoFundMe

Cuando la bulldog francés comenzó a beber agua dos días después, las esperanzas de Jeff y Mallory crecieron, pero lamentablemente, Cassie falleció a la mañana siguiente de eso.

"No se suponía que fuera una heroína"

De acuerdo a la página de GoFunMe lanzada por la amiga de la pareja, Rachel Moscon, el ataque del oso dejó a Jeff con dos costillas rotas y numerosas heridas de mordidas y garras. En tanto, Mallory quedó con "graves lesiones" en su cabeza y rostro, una mano rota, mordeduras y heridas punzantes.

"Cassie se lanzó entre Jeff y el oso en un esfuerzo por protegerlo", detalló Morton en la página que ya ha recaudado más de 20 mil dólares (más de 19 millones de pesos chilenos).

"En el momento en que Jeff más la necesitaba, esta pequeña y corajuda perra se puso entre él y el oso", agregó sobre la valentía de la amada bulldog francés de siete años y medio.

Finalmente, Mallory señaló en un medio local que "no se suponía que (Cassie) fuera una heroína; ella no era nuestra perra guardiana. Ella solo era nuestra dulce bebé de regazo".

Todo sobre Sucesos