Volkswagen llama a revisión más de 2,8 millones de autos en el mundo: Revisa los modelos afectados

25 sept. 2026 - 12:13 hrs.

¿Qué pasó?

Volkswagen llamó a revisión más de 2,8 millones de vehículos VW y Audi en todo el mundo por un riesgo de "ruptura de los tornillos" de la dirección, informó este viernes la agencia alemana del automóvil (KBA) en un comunicado.

El problema puede provocar una "ruptura de los tornillos", lo que puede "acarrear un fallo de la dirección", precisó KBA.

Vehículos y modelos afectados

En concreto, la medida afecta a 2,16 millones de vehículos de VW y a 700.000 de la marca Audi. De todos ellos, un tercio se encuentra en Alemania.

En el caso de VW, los cinco modelos fabricados entre 2013 y 2024:

Golf ,

, Golf Variant

Tiguan

Caddy

Touran

En cuanto a Audi, es un modelo fabricados entre 2017 y 2024:

Q3

Protocolo de reparación y nivel de riesgo

"Estamos retirando de forma preventiva los vehículos afectados, sin que haya habido daños corporales", dijo a la AFP un portavoz del grupo, que indicó que se había detectado "un fenómeno de corrosión en el tornillo".

Según él, el peligro "no es tan grave como para inmovilizar el vehículo" inmediatamente y dijo que los particulares pueden acudir al concesionario al volante del vehículo, "conduciendo". Allí, les proporcionarán nuevos tornillos más resistentes a la corrosión, precisó.

Un nuevo revés para el primer fabricante de vehículos europeo, que a principios de septiembre alcanzó un acuerdo con los sindicatos para suprimir hasta 100.000 puestos de trabajo de aquí a 2030.