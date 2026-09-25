Cuánto tiempo puedes manejar en Estados Unidos con tu licencia y qué pasa cuando fijas residencia en el país

25 sept. 2026 - 12:31 hrs.

Los chilenos que viajan a Estados Unidos como turistas, estudiantes o visitantes temporales pueden operar vehículos automotores utilizando su licencia de conducir chilena, gracias al amparo de tratados internacionales de tránsito. Sin embargo, esa facultad tiene plazos definidos y termina en cuanto el visitante establece residencia legal o fáctica en algún estado del país.

El sistema estadounidense funciona de manera descentralizada: no existe una autoridad nacional única de tráfico. Las 50 entidades federativas, el Distrito de Columbia y los territorios asociados administran sus propios Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV), con normativas propias. Aun así, todos convergen en aceptar las licencias extranjeras bajo ciertas condiciones.

Estos son los detalles de qué se puede hacer con la licencia chilena en EE.UU. y cuándo se activa la obligación de tramitar la local.

¿Puede un chileno manejar en Estados Unidos con su licencia chilena?

Sí. Los turistas y viajeros no residentes que ingresan a Estados Unidos están facultados para operar vehículos automotores usando su licencia de conducir chilena vigente, siempre que el documento esté válido y en buen estado.

El amparo jurídico está dado por la Convención sobre la Circulación Vial de Ginebra de 1949, tratado internacional del que tanto Chile como Estados Unidos son firmantes. La articulación operativa de esta facultad, sin embargo, depende de la legislación particular de cada estado.

¿Qué es el Permiso Internacional de Conducir (IDP)?

El Permiso Internacional de Conducir (IDP) es uno de los documentos más malentendidos por los viajeros. Aunque su nombre sugiere que se trata de una licencia, en realidad no lo es. El IDP carece de valor jurídico independiente y no otorga prerrogativas de conducción por sí mismo.

Su función real es operar como una traducción estandarizada y multilingüe de la licencia de origen. Es decir, permite que las autoridades policiales y las empresas de alquiler de automóviles interpreten los datos del conductor sin barreras idiomáticas.

Puntos clave sobre el IDP:

Debe tramitarse antes del viaje , ante las entidades habilitadas en Chile.

, ante las entidades habilitadas en Chile. Las agencias oficiales estadounidenses no emiten IDP para licencias extranjeras.

para licencias extranjeras. Se porta junto con la licencia original , no la reemplaza.

, no la reemplaza. Si la licencia de origen no está en inglés, portar el IDP o una traducción notariada es habitualmente obligatorio según el código de tráfico local.

¿Cuánto tiempo puede un chileno manejar con su licencia como turista?

El régimen de excepción para visitantes temporales caduca en cuanto el ciudadano foráneo establece residencia legal o fáctica en un estado. Los códigos de vehículos imponen plazos de gracia que oscilan comúnmente entre 30 y 90 días naturales a partir de la radicación en el estado para tramitar la licencia local del DMV.

Es importante entender que "residencia" no requiere hacer un trámite formal. La celebración de contratos de alquiler de vivienda a mediano plazo, la matriculación formal en programas académicos de ciclo completo o la incorporación al mercado laboral conllevan la terminación del estatus de visitante y activan la obligación de regularizar el privilegio de conducción.

En términos prácticos:

Un turista chileno que viaja por vacaciones por dos o tres semanas puede manejar toda la estadía con su licencia chilena.

por dos o tres semanas puede manejar toda la estadía con su licencia chilena. Un chileno en viaje de negocios por un mes puede hacerlo bajo el mismo esquema.

por un mes puede hacerlo bajo el mismo esquema. Un estudiante que ingresa a un programa académico a fines de agosto tiene entre 30 y 90 días desde su llegada para tramitar la licencia local, dependiendo del estado.

a fines de agosto tiene entre 30 y 90 días desde su llegada para tramitar la licencia local, dependiendo del estado. Un profesional que llega con contrato de trabajo debe iniciar el trámite dentro del mismo plazo.

¿Debo llevar el IDP obligatoriamente al viaje?

No es una obligación federal, pero varias razones prácticas hacen fuertemente recomendable portarlo:

Facilita la identificación en controles policiales , especialmente en estados donde los agentes no estén familiarizados con licencias de países hispanoparlantes.

, especialmente en estados donde los agentes no estén familiarizados con licencias de países hispanoparlantes. Muchas empresas de alquiler de automóviles lo exigen para arrendar vehículos, especialmente las grandes marcas internacionales en aeropuertos.

lo exigen para arrendar vehículos, especialmente las grandes marcas internacionales en aeropuertos. Reduce la fricción en situaciones de emergencia como accidentes o trámites de seguro.

como accidentes o trámites de seguro. Algunas compañías de seguros lo requieren para activar coberturas específicas.

En Chile, el IDP puede tramitarse a través de entidades habilitadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Se recomienda hacerlo con anticipación suficiente al viaje.

¿Qué pasa si establezco residencia en un estado de EE.UU.?

Si el chileno pasa de ser visitante a residente —por trabajo, estudios o simplemente por permanencia extendida—, debe iniciar el trámite de licencia de conducir local del estado.

Con la salvedad de contadas jurisdicciones que sostienen acuerdos formales de reciprocidad con naciones específicas, la mayoría de los extranjeros residentes deben superar íntegramente los exámenes teóricos y de manejo aplicados a los conductores noveles. Esto incluye:

Presentación de documentos migratorios vigentes (pasaporte, visa, Formulario I-94, entre otros).

vigentes (pasaporte, visa, Formulario I-94, entre otros). Acreditación de domicilio en el estado , con al menos uno o dos comprobantes (contrato de arriendo, factura de servicios, extracto bancario).

, con al menos uno o dos comprobantes (contrato de arriendo, factura de servicios, extracto bancario). Evaluación visual (agudeza binocular mínima de 20/40 en la mayoría de los estados).

(agudeza binocular mínima de 20/40 en la mayoría de los estados). Examen teórico de reglas de tránsito, señalización y normativa vial.

de reglas de tránsito, señalización y normativa vial. Examen práctico de manejo en vía pública.

de manejo en vía pública. Pago de aranceles administrativos, que varían por estado.

Chile no cuenta con acuerdo de reciprocidad general con Estados Unidos para canje directo de licencias, por lo que los residentes chilenos deben rendir los exámenes correspondientes al estado donde vivan.

¿Qué es el Número de Seguro Social y por qué se pide?

Los DMV estatales suelen exigir el Número de Seguro Social (SSN) para tramitar la licencia. Si el postulante no está autorizado a trabajar en EE.UU. y por tanto no cuenta con SSN, debe tramitar una Carta de Inelegibilidad ante la Administración del Seguro Social (SSA), habitualmente el Formulario SSA L-676.

Con esa carta —cuya vigencia suele ser de 30 a 60 días calendario— el DMV puede continuar con el expediente sin requerir el SSN. Es un procedimiento habitual para dependientes de visados corporativos o estudiantes internacionales sin autorización de trabajo.

¿La licencia chilena sirve para identificarme en aeropuertos de EE.UU.?

La licencia chilena no sirve como documento de identificación federal en Estados Unidos. Para vuelos domésticos, ingreso a edificios federales y control de seguridad, los ciudadanos extranjeros deben usar su pasaporte vigente.

Este punto es especialmente relevante desde la implementación del REAL ID Act, que estandarizó los requisitos federales de identificación en el país.

¿Qué documentos llevar al viaje si voy a manejar?

Como recomendación general para chilenos que viajen a EE.UU. y planeen conducir:

Licencia de conducir chilena vigente y en buen estado.

vigente y en buen estado. Pasaporte chileno con la vigencia mínima exigida por el país.

con la vigencia mínima exigida por el país. Permiso Internacional de Conducir (IDP) emitido en Chile antes del viaje.

emitido en Chile antes del viaje. Copia de la visa estadounidense o registro I-94 si corresponde.

o registro I-94 si corresponde. Cobertura de seguro vehicular, ya sea la del auto arrendado o una póliza internacional propia.

vehicular, ya sea la del auto arrendado o una póliza internacional propia. Datos de contacto de emergencia en Chile.

Los requisitos específicos por estado pueden consultarse directamente en el portal informativo de los Departamentos de Vehículos Motorizados de Estados Unidos, que centraliza los enlaces oficiales de cada jurisdicción.

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