Pocos lo saben | Cómo bloquear tu licencia de conducir tras robo o extravío: es gratis y evita que te atribuyan infracciones

01 sept. 2026 - 01:31 hrs.

Perder la licencia de conducir o ser víctima de un robo puede desencadenar una serie de problemas mayores que la sola molestia de tramitar un nuevo documento: cualquier tercero podría usar la credencial para cometer infracciones de tránsito, suplantar tu identidad o incluso perpetrar delitos que, sin las medidas adecuadas, terminarían siendo atribuidos a tu nombre.

Para prevenir esto, el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI) mantiene un trámite gratuito que permite bloquear la licencia de conducir de manera inmediata, regulado por la Ley N° 19.948 y disponible en el portal ChileAtiende bajo la ficha 3361.

Existen dos modalidades de bloqueo con distintos alcances, canales y requisitos. Estos son los detalles del trámite.

¿Qué significa bloquear una licencia de conducir?

Es un procedimiento administrativo que inhabilita la validez del documento ante el Registro Nacional de Conductores. Su principal función es eximir de responsabilidad al titular por cualquier uso malicioso, falsificación, suplantación de identidad o infracción vial que un tercero pueda cometer con la licencia extraviada o robada.

El trámite es gratuito en todas sus modalidades y puede iniciarse ante la sospecha de pérdida o inmediatamente después de un hecho delictivo.

¿Cuál es la diferencia entre el bloqueo temporal y el bloqueo definitivo?

El Registro Civil ofrece dos modalidades con distintos niveles de exigencia y consecuencias:

Bloqueo temporal : es una suspensión preventiva que dura 2 días hábiles . Se puede hacer online o por teléfono, las 24 horas del día. Al vencer el plazo, la licencia recupera automáticamente su validez, salvo que se renueve el bloqueo o se avance al definitivo.

: es una suspensión preventiva que dura . Se puede hacer online o por teléfono, las 24 horas del día. Al vencer el plazo, la licencia recupera automáticamente su validez, salvo que se renueve el bloqueo o se avance al definitivo. Bloqueo definitivo: es una inhabilitación permanente e irreversible. Solo se puede realizar de manera presencial en oficinas del SRCeI y obliga posteriormente a tramitar un duplicado en la municipalidad correspondiente.

¿Cómo hacer el bloqueo temporal de la licencia?

Esta es la modalidad más rápida y está pensada para situaciones de urgencia. Los requisitos son mínimos: RUN del titular y el primer nombre de su madre. No exige firma electrónica avanzada ni comparecencia física.

Los canales habilitados son:

Sitio web del Servicio de Registro Civil e Identificación.

del Servicio de Registro Civil e Identificación. Central telefónica : 600 370 2000, opción 1 (desde Chile).

: 600 370 2000, opción 1 (desde Chile). Desde el extranjero : +56 2 2429 7705.

: +56 2 2429 7705. ChileAtiende ofrece además orientación en el número 101.

Una vez activado, el bloqueo dura 48 horas hábiles. Si la licencia aparece en ese lapso, se puede solicitar la anulación del bloqueo. Si no aparece, se puede renovar el bloqueo temporal sucesivamente o avanzar al bloqueo definitivo.

¿Cómo hacer el bloqueo definitivo de la licencia?

Esta modalidad debe realizarse presencialmente en cualquier oficina del Registro Civil a lo largo del país. El requisito clave es exhibir la cédula de identidad original, vigente y en buen estado de conservación.

Es importante saber que no se aceptan como reemplazo:

Comprobantes de cédula en trámite.

Declaraciones juradas de extravío del carné.

Una vez realizado el bloqueo definitivo, el Registro Civil entrega un comprobante que es indispensable para el siguiente paso: solicitar el duplicado en la municipalidad.

¿Qué pasa si me robaron también la cédula de identidad?

Este es uno de los escenarios más complejos del sistema. Como el bloqueo definitivo exige la cédula física vigente y no acepta comprobantes en trámite, la persona debe:

Solicitar primero una nueva cédula de identidad en el Registro Civil y esperar su entrega, lo que puede tomar varias semanas. Mientras tanto, mantener la licencia protegida activando bloqueos temporales sucesivos cada 2 días hábiles por vía web o telefónica. Una vez recibida la nueva cédula, acudir al Registro Civil a formalizar el bloqueo definitivo. Con el comprobante en mano, tramitar el duplicado en la municipalidad.

¿Cómo se obtiene el duplicado de la licencia en la municipalidad?

Una vez concluido el bloqueo definitivo, corresponde acudir a la Dirección de Tránsito y Transporte Público de la municipalidad. No es necesario rendir nuevamente los exámenes teóricos ni prácticos.

La documentación uniforme que solicitan la mayoría de los municipios incluye:

Comprobante oficial de bloqueo definitivo emitido por el Registro Civil.

emitido por el Registro Civil. Cédula de identidad nacional o carné de extranjería vigente.

nacional o carné de extranjería vigente. Declaración jurada —notarial o suscrita en la Dirección de Tránsito— que acredite que la licencia no está retenida por Carabineros, Juzgados de Policía Local, tribunales o el Ministerio Público.

—notarial o suscrita en la Dirección de Tránsito— que acredite que la licencia no está retenida por Carabineros, Juzgados de Policía Local, tribunales o el Ministerio Público. Acreditación de residencia en la comuna mediante certificado vecinal, cartola del Registro Social de Hogares o cuentas de servicios básicos.

mediante certificado vecinal, cartola del Registro Social de Hogares o cuentas de servicios básicos. Pago de los derechos municipales.

¿Cuánto cuesta el duplicado de la licencia?

El bloqueo en el Registro Civil es gratuito y uniforme a nivel nacional. En cambio, el duplicado en la municipalidad tiene un costo variable que se calcula en fracciones de la Unidad Tributaria Mensual (UTM).

Algunos ejemplos referenciales:

Municipalidad de Independencia : 0,20 UTM.

: 0,20 UTM. Municipalidad de Pitrufquén : 0,25 UTM (más declaración notarial y fotografías 4x3).

: 0,25 UTM (más declaración notarial y fotografías 4x3). Municipalidad de Arauco: 0,40 UTM (más certificado de antecedentes del conductor).

Se recomienda consultar directamente en la Dirección de Tránsito de la comuna de residencia antes de iniciar el trámite, para conocer el costo exacto y los documentos adicionales que puedan exigirse.

Para más información oficial sobre el trámite, sus canales y requisitos, se puede visitar la ficha oficial en ChileAtiende o el sitio del Servicio de Registro Civil e Identificación.