Perdieron a su gata en un accidente hace seis años y una inesperada llamada cambió todo

27 sept. 2026 - 03:08 hrs.

¿Qué pasó?

Una inesperada llamada telefónica cambió por completo el cumpleaños número 60 de Mary Bowie. Mientras caminaba junto a su familia, recibió una noticia que durante años había creído imposible: Pandora, su gata negra de raza British Shorthair, había sido encontrada con vida.

El reencuentro se produjo seis años después de que el animal desapareciera durante un accidente de tránsito ocurrido en 2020, cuando Bowie y su familia se trasladaban desde Colchester, Inglaterra, hacia Escocia.

Según relató Bowie al Daily Mail, el vehículo en el que viajaban volcó durante el trayecto y, producto del impacto, el transportín donde se encontraba Pandora salió eyectado. La estructura se abrió y la gata logró escapar.

Desde entonces, la familia realizó reiteradas búsquedas y solicitó información para intentar encontrarla. Sin embargo, con el paso de los años, Bowie comenzó a pensar que nunca volvería a ver a su mascota.

Pandora fue encontrada a unos 190 kilómetros de su hogar

El hallazgo ocurrió seis años después de la desaparición, cuando una mujer de Perth vio a un gato callejero intentando ingresar a su vivienda.

Ante la situación, la mujer se contactó con Cats Protection, una organización local dedicada al rescate de gatos. Hasta el lugar acudió la voluntaria Fiona Morrison para revisar al animal.

Fue entonces cuando apareció la clave que permitió resolver el misterio. Tras escanear a la gata, Morrison descubrió que Pandora todavía tenía un microchip funcionando.

La información registrada en el dispositivo permitió relacionarla con la familia Bowie, cuya dirección actual también figuraba en el sistema.

Pandora había sido encontrada a unos 190 kilómetros de la actual vivienda de Bowie, ubicada en Fraserburgh.

"Esa tarde hubo muchas lágrimas de felicidad"

Bowie se encontraba celebrando su cumpleaños número 60 junto a su familia cuando recibió la inesperada llamada.

“La oí decir ‘Cats Protection Perth’, pero eso está a unos 16 kilómetros de Errol, donde perdimos a Pandora, así que no me atreví a tener esperanzas”, recordó Bowie en declaraciones al Daily Mail.

La emoción llegó poco después, cuando pudo confirmar que finalmente se trataba de su mascota. “Esa tarde hubo muchas lágrimas de felicidad”, añadió.

Fiona Morrison, quien lleva 26 años como voluntaria de Cats Protection, también destacó la importancia del reencuentro y aseguró que fue uno de los momentos más emotivos que ha vivido durante su labor.

“Reunir a Pandora con su familia ha sido, sin duda, el momento más emotivo para mí”, dijo.

“Todos estaban conmovidos hasta las lágrimas; fue un momento muy emotivo, en el mejor sentido posible”, agregó.

De acuerdo con el Daily Mail, Cats Protection señaló que el caso de Pandora también pone de relieve la importancia de identificar a las mascotas mediante microchips y, especialmente, de mantener actualizados los datos de contacto de sus dueños.