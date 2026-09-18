Rey Carlos III envía saludo a Chile por Fiestas Patrias, pero confunde la fecha

18 sept. 2026 - 20:58 hrs.

¿Qué pasó?

Un mensaje centrado en la amistad entre Chile y Reino Unido envió el rey Carlos III con motivo de las Fiestas Patrias. Sin embargo, el saludo del monarca británico llamó la atención por un error respecto de la conmemoración del 18 de septiembre.

La misiva estuvo dirigida este año al Presidente José Antonio Kast y a la ciudadanía chilena, continuando con los saludos que el rey ha enviado al país durante los últimos años.

En esta oportunidad, Carlos III volvió a referirse al 18 de septiembre como la celebración de la Independencia de Chile, pese a que la fecha conmemora la conformación de la Primera Junta Nacional de Gobierno, ocurrida en 1810.

La carta señala “en la ocasión de vuestro Día de la Independencia, mi esposa y yo extendemos a Su Excelencia y a los ciudadanos de la República de Chile nuestras más sinceras felicitaciones y mejores deseos”.

No es la primera vez

En 2024, el monarca británico también hizo referencia al “Día de la Independencia” al entregar su saludo al entonces Presidente Gabriel Boric.

Más allá del error histórico, Carlos III aprovechó su mensaje para destacar los vínculos que mantienen ambos países y expresar su intención de continuar profundizando la cooperación bilateral.

El monarca continuó su mensaje al país mencionando que “este día sirve como una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la amistad duradera entre nuestras naciones. Me anima profundamente la fortaleza de nuestros lazos bilaterales y sigo comprometido a fomentar una cooperación aún más estrecha en los próximos años”.

El rey también abordó los desafíos comunes que enfrentan ambos países, poniendo especial atención en materias relacionadas con el medioambiente y el cambio climático.

“Mientras afrontamos los desafíos compartidos de nuestro tiempo, particularmente aquellos relacionados con el clima y la preservación de nuestro mundo natural, tengo la esperanza de que nuestros países puedan seguir trabajando juntos en busca de soluciones significativas y duraderas”, agregó.

Finalmente, Carlos III cerró su saludo con deseos para el Presidente Kast y la ciudadanía chilena durante el próximo año.

“Mi esposa y yo enviamos nuestros más sinceros saludos a usted (por el mandatario chileno) y a todos los chilenos por la paz, prosperidad y bienestar en el año que viene”.