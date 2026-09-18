Adolescente de 14 años muere tras accidente en motocicleta en San Bernardo

18 sept. 2026 - 21:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un adolescente de 14 años perdió la vida durante la tarde de este viernes 18 de septiembre luego de sufrir un accidente mientras se desplazaba en motocicleta por la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana.

El hecho se registró cerca de las 13:00 horas en la intersección de calle Santa Mercedes con pasaje La Cumbre.

Según los antecedentes preliminares, el joven circulaba en una motocicleta cuando, por circunstancias que todavía deben ser esclarecidas, habría perdido el control del vehículo y terminado impactando contra una reja ubicada en el sector.

Hasta el lugar concurrieron equipos de emergencia y personal del SAMU, cuyos funcionarios realizaron maniobras de reanimación al adolescente debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Pese a los esfuerzos desplegados, el joven falleció en el mismo lugar producto de las lesiones ocasionadas por el accidente.

De acuerdo con la información preliminar, la motocicleta involucrada no se encontraba inscrita.

Las diligencias para establecer la dinámica del accidente quedaron a cargo de personal especializado de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT).

El teniente Cristián Martín González explicó que todavía no es posible establecer qué provocó que el adolescente eventualmente perdiera el control de la motocicleta.

Respecto de las causas del accidente, indicó que “hasta el minuto son materia de investigación”.

Personal de la SIAT continuará con las pericias destinadas a determinar las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho y los factores que pudieron intervenir en el fatal accidente.