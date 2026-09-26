"Enfermedad" que endeuda a las familias: Lula prohíbe las "bets" de apuestas online de forma inmediata en Brasil

26 sept. 2026 - 09:43 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva prohibió el viernes las apuestas deportivas en línea en Brasil, a nueve días de las elecciones en las que busca otro mandato frente al senador Flávio Bolsonaro, con quien está muy igualado en las encuestas.

Lula prohíbe las "bets" en Brasil

Las apuestas o "bets" son vistas por el gobierno como una de las fuentes del endeudamiento récord de las familias brasileñas. Una mayoría de los electores las rechaza y el presidente Lula las ha calificado de "enfermedad".

"A partir de hoy, no se puede colocar más dinero en los sitios de apuestas en el país", afirmó el viernes el ministro de Economía, Dario Durigan, en un acto en Sao Paulo junto al presidente Lula al anunciar la prohibición.

Varios clubes de fútbol, incluido el vigente campeón Flamengo, han expresado su rechazo a la iniciativa, alegando que los patrocinadores de las "bets" son vitales para sus finanzas.

El gobierno adopta así una medida provisoria que pasa a regir de inmediato, aunque necesitará aprobación del Congreso para convertirse en ley definitiva.

El mercado de las apuestas en Brasil ha experimentado un auge desde que el propio Lula estableció un marco regulatorio en 2023.

Endeudamiento récord en las familias brasileñas

Ocho de cada diez familias brasileñas afrontan algún tipo de deuda, según datos publicados en agosto por la Confederación Nacional del Comercio.

Las apuestas absorbieron unos 13.000 millones de dólares de las rentas familiares en 2025, según un estudio conjunto de estados brasileños.

Las estrellas Neymar y Vinícius Junior son de los rostros más representativos en la publicidad del negocio. En el país del fútbol, 13 de los 20 clubes de primera división tienen a una casa de apuestas como patrocinante principal.

Tres de cada cuatro brasileños apoyan la prohibición de las apuestas, según una encuesta divulgada el miércoles por Atlas/Bloomberg.

La asociación que representa a los operadores de apuestas con licencia advirtió el jueves que la prohibición podría empujar a los apostadores hacia plataformas ilegales.

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