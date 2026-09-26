Tras más de 50 años: FACh prepara el reemplazo de sus cazas F-5E/F Tigre III

26 sept. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 50 años llevan en servicio los cazas F-5E/F Tigre III de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), aeronaves que ahora entrarán en un proceso de reemplazo.

El ministro de Defensa, Fernando Barros, confirmó que la FACh comenzará a avanzar en la definición del futuro de estos aviones, en medio del proceso de modernización de la flota.

Durante su visita a Punta Arenas, la autoridad explicó que los actuales cazas todavía cumplen con sus funciones. “Se encuentran operativos en óptimas condiciones, pero se aproxima el término de su vida operacional”.

El proceso contempla estudiar las distintas alternativas para determinar qué aeronave asumirá las capacidades que actualmente cumplen los F-5E/F Tigre III.

“Hemos dispuesto, como lo anticipamos en mayo, que la Fuerza Aérea inicie los estudios y procesos formales destinados a definir su reemplazo y determinar la aeronave que deberá asumir esa capacidad estratégica en las próximas décadas”.

Por ahora, no hay un modelo escogido. Barros explicó que se revisarán las opciones disponibles y que entre los requisitos estarán aeronaves de cuarta o quinta generación.

"No anunciamos ningún modelo en particular porque estamos abiertos a todos los modelos presentes en el mercado, por supuesto que sean de cuarta o quinta generación por sobre lo que queremos reemplazar. Y será precisamente el proceso de selección el que determinará de manera profesional y técnica, transparente, cuál es el que más nos conviene como país”.

¿Cuáles son los posibles reemplazos?

Entre las aeronaves de cuarta generación se encuentra el F-16, un avión diseñado para el combate aéreo que cuenta con una cabina tipo burbuja, característica que permite entregar una mayor visibilidad al piloto.

El F-16 también destaca por su velocidad, pudiendo alcanzar cerca de 2.400 kilómetros por hora, una característica que le permite realizar operaciones de manera rápida y ágil.

En cuanto a las aeronaves de quinta generación, el F-35 fue fabricado para funcionar como parte de un sistema integrado y no solamente como una aeronave independiente.

El avión puede conectarse con otros sistemas de armas y aeronaves, además de radares aéreos y sistemas instalados en tierra, permitiendo compartir información durante las operaciones.

Otra de sus características es su tecnología de baja observabilidad, diseñada para reducir la posibilidad de que sea detectado por radares.

A esto se suman sus compartimentos internos para transportar armamento, una configuración que contribuye a disminuir el arrastre y mantener sus características de baja observabilidad.

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