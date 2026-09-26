EEUU y China acuerdan canal de comunicación para enfrentar posibles incidentes con la IA

26 sept. 2026 - 02:05 hrs.

¿Qué pasó?

Estados Unidos y China acordaron establecer un canal directo de comunicación para abordar posibles incidentes relacionados con la inteligencia artificial (IA), luego de una cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping centrada en los desafíos que plantea esta tecnología.

La Casa Blanca informó este viernes que ambas potencias habilitaron un “Diálogo Estados Unidos-China sobre Superinteligencia (SI)”, instancia destinada a intercambiar opiniones sobre los riesgos y beneficios asociados al desarrollo de la IA.

Como parte del acuerdo, Washington y Beijing también establecerán un “canal de comunicación bilateral” para abordar eventuales incidentes relacionados con esta tecnología.

Según informó Estados Unidos, ambos líderes acordaron utilizar el término SI, en lugar de IA, para referirse a este ámbito de discusión.

Trump y Xi abordaron los riesgos de la inteligencia artificial

El encuentro entre Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, estuvo marcado por las preocupaciones en torno al desarrollo de la inteligencia artificial, una tecnología que incluso genera inquietud entre sus propios desarrolladores ante el riesgo de que pueda llegar a salirse de control.

Poco antes de la cumbre, Trump había manifestado que prefería dejar la inteligencia artificial “exactamente donde está”, en alusión al avance de la investigación en este sector.

Xi, en tanto, adoptó un tono más mesurado y planteó la necesidad de que Estados Unidos y China mantengan “una relación sin conflicto ni confrontación”.

El mandatario chino también defendió la importancia de mantener la inteligencia artificial bajo “control humano”.

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Una reunión pendiente para noviembre

Tras la cumbre, ambos países acordaron mantener este nuevo mecanismo de diálogo para abordar los desafíos vinculados con la superinteligencia.

La próxima reunión entre Trump y Xi está prevista para noviembre.