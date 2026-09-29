Tienda de artículos para el hogar anuncia su cierre: Se despiden con liquidación total con hasta un 70% de descuento

29 sept. 2026 - 08:05 hrs.

¿Qué pasó?

Con una liquidación total que tiene descuentos de hasta el 70% en el precio de sus productos, la tienda de artículos para el hogar Homeonline anunció el cierre de su local ubicado en El Pueblo del Inglés de Vitacura, en el sector oriente de la Región Metropolitana.

Homeonline anuncia cierre con liquidación total

La información se dio a conocer en un viral video de TikTok (ver aquí) publicado por la hija del dueño, Isa Cortés-Monroy, quien explicó que su padre va a cerrar la tienda porque "no van a traer más los productos".

El local se especializa en electrodomésticos, línea blanca, utensilios de cocina y productos de limpieza de reconocidas marcas internacionales como Leifheit, Bosch, Kärcher, Soehnle o Thomas, por nombrar algunas.

"Hasta el 30 de octubre vamos a estar abiertos o hasta que se acabe todo el stock, pero en verdad se mueren las cosas botadas de baratas", señaló Isa mientras recorría la tienda mostrando algunos de los productos.

La joven sostuvo que todo está "muy, muy barato", explicando que hay varios artículos a solo $5.000 y que incluso "cosas que valían 400 lucas ahora están en 150".

Entre los productos disponibles se encuentran varios utensilios de cocina, ventiladores, planchas, secadores de ropa automáticos, moledores de café, paneras, artículos de limpieza o secadores de pelo. "Son como tonteras, pero en verdad que son súper útiles", aseguró Isa.

¿Cómo puedo acceder a los descuentos?

Si estás interesado en comprar alguno de estos productos con hasta 70% de descuento, deberás dirigirte directamente a la tienda, ya que la liquidación solo se está realizando por venta presencial.

Homeonline se encuentra ubicado en el Local 22 del centro comercial El Pueblo del Inglés de la comuna de Vitacura (Av. Vitacura 6255). Los horarios de apertura son de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas, y entre 10:00 y 14:00 horas los sábados.

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